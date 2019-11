(Québec) Le symbole est fort : la chaîne de restaurants la plus connue de Québec a décidé de fermer sa succursale sur la rue la plus connue de Québec, signe que la transformation de la Grande-Allée se poursuit.

Gabriel Béland

La Presse

Ashton a annoncé mardi sa décision de quitter la Grande Allée dans quatre jours, soit le 30 novembre. C’est une institution de plus, avec la boîte de nuit le Maurice, qui quitte cette artère naguère reine de la nuit.

La fermeture du restaurant ouvert en 1988 relève d’une « décision d’affaires », précise la chaîne. Les propriétaires de deux autres commerces, L’Atelier et L’Ophélia, vont racheter l’immeuble où était situé le Ashton.

Dans un communiqué, le fondateur de la chaîne, Asthon Leblond, dit constater que « plus les années passent, plus la vie change sur Grande-Allée ».

Le Ashton de la Grande-Allée était autrefois ouvert toute la semaine jusqu’à 4 h du matin. C’est souvent là que les fêtards allaient finir la nuit.

Mais aujourd’hui, il ne sert ses poutines aux oiseaux de nuit que les vendredi et samedi. La clientèle n’était tout simplement plus au rendez-vous les autres nuits de la semaine pour justifier de rester ouvert après 19 h.

« Les nuits, c’est certainement plus le vendredi et le samedi maintenant. Ce n’est plus tous les soirs. Ces soirs-là ça allait super bien, mais à quelque part, deux nuits sur sept c’est autre chose que sept nuits sur sept », explique la responsable des communications et du marketing pour les restaurants Chez Ashton, Mylène Beaulieu.

« Mais ce n’est pas principalement parce que la Grande-Allée ça ne va pas bien. C’est tout ça mis ensemble », précise Mme Beaulieu.

Les employés retrouveront leur emploi dans l’une des 23 autres succursales de la chaîne, précise le communiqué.