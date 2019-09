Afin d’assurer le succès de la réforme d’Investissement Québec (IQ), il faudra mettre de l’avant une gestion du changement qui dissipera les craintes à l’égard de son mandat élargi, estiment deux des principales associations patronales.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

Il s’agit de l’un des messages livrés par le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), mercredi, devant la commission de l’économie et du travail, à l’Assemblée nationale.

La commission se penche sur l’intention du gouvernement Legault de donner plus de moyens au bras financier de l’État québécois, notamment afin de doubler les investissements étrangers et donner un élan aux exportations.

La taille d’IQ devrait doubler, accaparant des ressources actuellement éparpillées dans l’appareil gouvernemental, comme les bureaux régionaux du ministère de l’Économie. On mettra sur place un segment international et certaines entités, comme le Centre de recherche industrielle du Québec (le CRIQ), seront avalées par la société d’État.

Des questions entourent également le rôle de Montréal International et de Québec International, qui effectuent entre autres du démarchage à l’étranger.

Interrogé pendant son témoignage, le président-directeur général du CPQ, Yves-Thomas Dorval, a souligné que les craintes provoquées par des changements étaient « normales », ajoutant que « très rapidement », il fallait se montrer rassurant.

De son côté, la présidente-directrice générale de MEQ, Véronique Proulx, qui a présenté cinq recommandations, a également abordé la question du changement, estimant qu’il s’agissait d’un aspect important et qu’il ne faut pas sous-estimer pour mener à bien la réforme.

En après-midi, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Montréal International et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec doivent venir présenter leurs mémoires aux députés ainsi qu’au ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.