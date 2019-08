 Résidences privées pour aînés: Québec veut éliminer «le bail de huit pieds de long» 

Incompréhensible et source de stress pour les aînés... Long et coûteux pour les propriétaires de résidences... Le gouvernement a décidé de revoir les baux destinés aux résidences privées pour aînés. Un comité de travail commencera ses travaux le mardi 13 août à Québec. Le nouveau bail sera en vigueur au début de 2020.

C'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui pilote ce comité de travail. Le Ministère a invité deux groupes pour discuter de la problématique, soit la Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (FCAAP) et le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA). Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) participera aussi aux rencontres. D'autres organismes comme le Réseau FADOQ pourraient se joindre au groupe en cours de route.

« Nous voyons le Comité interministériel sur la mise en place d'un nouveau bail spécifique aux résidences privées pour aînés comme un lieu d'échanges et de réflexion, explique Mathieu Noël, directeur de cabinet adjoint au cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. L'objectif est d'avoir un projet de règlement d'ici la fin de 2019. »

Un bail « extrêmement compliqué »

La formation de ce comité réjouit le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), qui sollicite le gouvernement depuis plusieurs années. Déjà, en 2014, le regroupement avait rédigé un mémoire qui expliquait les raisons de cette demande de modification de bail.