Qui êtes-vous, cher consommateur?

S'il y a quelque chose qui change vite, c'est bien le consommateur, ses habitudes, ses désirs et ses attentes. Quelle est sa personnalité actuelle ? La firme de recherche Euromonitor a répondu à la question il y a quelques jours. Voici trois profils.

L'EXPERT

Il n'a jamais été aussi juste de dire que le client a toujours raison, selon Euromonitor. À l'ère où toute l'information est accessible en quelques clics, grâce aux avis sur Amazon, aux réseaux sociaux, aux forums de discussions et aux influenceurs qui testent des produits, il est devenu pratiquement impossible de flouer un client. « Plutôt que de se laisser séduire par le marketing des marques, les consommateurs se consultent pour obtenir des conseils sur ce qu'il faut acheter et où, et sur la manière d'obtenir le meilleur produit pour son argent. » En Amérique du Nord, près de 30 % des consommateurs sont influencés par leurs pairs avant de faire un achat.

L'ÉCOLOGISTE