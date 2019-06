 Les changements climatiques pris au sérieux au Bourget 

Pratiquement absente il y a un an au Salon aéronautique de Farnborough, la question des changements climatiques est au coeur de nombre de discussions cette année à Paris. Au point où les chefs des technologies de sept géants de l'industrie, concurrents dans bien des cas, sont montés ensemble sur scène, hier, pour faire le point sur le sujet. La rencontre, exceptionnelle, a fait salle comble.

En plus des grands rivaux Airbus et Boeing, y étaient représentés les motoristes GE Aviation, Safran, Rolls-Royce et Pratt & Whitney (United Technologies), ainsi que le constructeur d'avions militaires et d'affaires français Dassault.

« Certains problèmes sont suffisamment importants pour qu'il faille s'y attaquer ensemble », a résumé Greg Hyslop, chef des technologies chez Boeing.

Cesser de prendre l'avion, comme le réclament certains écologistes, n'est pas une solution, ont fait valoir, sans surprise, la plupart des intervenants.