Leadership: diversité naturelle

Isabelle Massé

LE SONDAGE

La diversité, oui, mais... Pour une grande majorité d'Américains (75 %), la diversité ethnique au travail est importante, selon un sondage du Pew Research Center. Par contre, 74 % des gens parmi eux pensent que les futurs employés ne devraient être jugés en entrevue que sur la base de leurs qualifications et de leurs talents, et non sur celle de leurs origines, tout comme ceux qui aspirent à une promotion. Ce qui sous-entendrait qu'on souhaiterait que la diversité s'installe en entreprise plus naturellement, au fil du temps, que de façon forcée ou consciente. Les Américains caucasiens sont ceux qui s'opposent le plus à considérer à tout prix les origines de candidats (78 %) dans le cadre de promotions ou d'embauches. Cela dit, une majorité de Noirs (54 %) et d'Hispaniques (69 %) pensent la même chose. LE GESTE

Un très bon salaire La direction de l'Auberge du Chemin Faisant dans le Bas-Saint-Laurent paie ses serveurs 30 $ de l'heure (pourboires inclus) et ses femmes de chambre 20 $ de l'heure, rapporte TVA. Elle s'évite ainsi de chercher à pourvoir des postes dans une industrie, le tourisme, qui vit de plein fouet la pénurie de main-d'oeuvre. « Pour moi, mes employés sont un actif, explique le copropriétaire Hugues Massey. Un actif, tu veux le faire fructifier. Pour y arriver, je leur donne de bonnes conditions salariales et de bonnes conditions de vie à l'auberge. [...] Le coût de la vie augmente pour tout le monde. Les employés ont besoin de valorisation tant financière que personnelle. » (SOURCE : TVA Nouvelles) LE CHOC

Que valent 700 $ ? Dans le but de dissuader des milliers d'employés de se syndiquer, la compagnie aérienne Delta a conçu deux affiches qui ne sont pas passées inaperçues. Comme celle-ci : « Les coûts annuels pour faire partie d'un syndicat s'élèvent à 700 $. Une toute nouvelle console de jeux vidéo est bien plus le fun. Dépensez pour ça au lieu d'investir dans un syndicat. » Relayées sur les réseaux sociaux, elles ont suscité bien des critiques négatives et certains doutes quant à leurs véracités. N'empêche, les textes de ses affiches ont notamment fait réagir le candidat à l'investiture démocrate Bernie Sanders : « Une honte ! [...] Cessez de mettre des bâtons dans les roues des salariés et négociez pour de meilleurs salaires. » (Source : The Washington Post) LE CHIFFRE

