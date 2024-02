L’alunisseur privé américain Odysseus a réussi son alunissage jeudi soir. C’est le premier alunissage américain depuis la mission Apollo 17 en 1972.

Ce qu’il faut savoir L’alunisseur privé américain Odysseus réussit l’alunissage contrôlé le plus proche du pôle Sud lunaire, mais il a été difficile d’établir s’il était fonctionnel.

Sept caméras de la firme ontarienne Canadensys sont à bord d’Odysseus.

L’alunissage d’Odysseus suit l’échec de la mission privée américaine Peregrine en janvier.

Il a cependant fallu attendre deux heures pour avoir la confirmation que l’atterrisseur de modèle Nova-C était fonctionnel. La salle de contrôle d’Intuitive Machines, de Houston, rapportait après l’alunissage un signal anormalement faible de l’alunisseur.

« Les contrôleurs confirment qu’Odysseus est debout et envoie des données. En ce moment, nous travaillons pour avoir des images », a déclaré Intuitive Machines sur X à 20 h 25.

Intuitive Machines et la NASA avaient néanmoins célébré l’alunissage peu avant 19 h. « Pour la première fois depuis un demi-siècle, les États-Unis sont de retour sur la Lune », a déclaré par vidéo Bill Nelson, le grand patron de la NASA.

« Je sais que ça a été dur pour les nerfs, mais nous sommes sur la surface, et nous pouvons transmettre », a dit le PDG d’Intuitive Machines, Steve Altemus, peu avant 19 h lors de la retransmission en direct des communications de la salle de contrôle. La retransmission a cessé juste après ce verdict, pour éviter que le monde entier ne soit témoin en direct des difficultés de la mission.

Auparavant, M. Altemus avait déclaré qu’Odysseus « n’était pas mort ».

Odysseus, qui transporte sept caméras de la firme ontarienne Canadensys, a touché le sol lunaire dans le cratère Malapert A, à moins de 300 km du pôle Sud. C’est l’alunissage le plus proche du pôle Sud, dont l’attrait est dû à ses stocks d’eau glacée.

La mission indienne Chandrayaan-3, qui détenait auparavant ce record, s’est posée en août dernier à 600 km du pôle Sud. En 2008, la mission indienne Chandrayaan-1 avait envoyé un « impacteur » s’écraser directement sur le pôle Sud, ce qui était une première.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Zone d’alunissage d’Odysseus

L’horaire de l’alunissage a été modifié plusieurs fois jeudi, en raison de problèmes avec les instruments de navigation de l’atterrisseur Nova-C d’Intuitive Machines, de Houston. Un système laser expérimental de la NASA, qui devait être testé durant la mission, a dû être utilisé pour l’alunissage.

La précision de l’alunissage était vitale : Malapert A a un diamètre d’à peine 24 km.

Observatoire lunaire international

Ce succès suit l’échec de la mission privée Peregrine en janvier. Peregrine a connu une fuite de carburant peu après son lancement et n’a jamais atteint l’orbite lunaire. Deux atterrisseurs lunaires privés, l’israélien Beresheet en 2019 et le japonais Hakuto-R en 2022, se sont rendus jusqu’à la Lune, mais ne se sont pas posés correctement.

Odysseus a été lancée le 15 février. Sa mission sur la Lune doit durer une semaine.

PHOTO RAQUEL NATALICCHIO, ASSOCIATED PRESS L’équipe d’Intuitive Machines a célébré la réussite de l’alunissage, jeudi à Houston

Deux des caméras de Canadensys serviront à tester le prototype de l’Observatoire lunaire international (ILO-X), un projet d’une ONG regroupant des astronomes de plusieurs pays. L’une des caméras a un champ étroit pour observer la Voie lactée à l’abri de la lumière du Soleil, l’autre un champ large pour bien observer les alentours sur la Lune.

Trois autres caméras installées sur la mini-sonde EagleCam ont été larguées par Odysseus peu avant l’alunissage, à 30 mètres d’altitude. Elles devaient filmer l’arrivée de l’atterrisseur sur le sol lunaire.

EagleCam est un cube avec des caméras 180 degrés de chaque côté. L’objectif est qu’elles survivent au choc de leur alunissage sans propulsion. L’une d’entre elles est forcément tournée vers le haut. Christian Sallaberger, PDG de Canadensys

EagleCam est un projet de l’Université aéronautique Embry-Riddle en Floride. C’est la première fois qu’un alunissage peut être photographié depuis le sol lunaire.

Les images des caméras de Canadensys ne seront pas envoyées en priorité. « L’important pour le moment, c’est le transfert des données de l’atterrisseur, puis les données scientifiques, dit M. Sallaberger. Ensuite, selon la bande passante, on pourra avoir des envois d’images à faible résolution. Intuitive Machines, l’équipe d’EagleCam et les astronomes d’ILO-X vont choisir les plus intéressantes pour en faire envoyer des versions à plus haute résolution au fil des disponibilités de la bande passante.

Véhicule astromobile

Canadensys fournira aussi une caméra multispectre pour une autre mission d’Intuitive Machines, qui inspectera en 2025 une région de la Lune comportant des anomalies magnétiques appelée Reiner Gamma. Et un véhicule astromobile financé par l’Agence spatiale canadienne (ASC), qui doit partir pour la Lune en 2026 ou plus tard, sera aussi équipé de caméras de Canadensys, qui est le maître d’œuvre du projet de véhicule.

Intuitive Machines recevra plus de 700 millions de dollars de la NASA pour trois missions lunaires avec son modèle d’atterrisseur Nova-C, dont celle-ci. La mission Odysseus doit tester plusieurs systèmes essentiels à une base lunaire, dont un système de navigation et une jauge de carburant en apesanteur.

Nova-C utilise un système de propulsion inédit au méthane, qui requiert des températures particulièrement basses. Il s’agit d’une technologie développée par la NASA en 2010 dans le cadre d’un projet appelé Morpheus. L’avantage du méthane est qu’il pourrait être fabriqué sur la Lune à partir de glace.