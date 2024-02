PHOTO INTUITIVE MACHINES VIA ASSOCIATED PRESS

(Cape Canaveral, Floride) Un atterrisseur lunaire privé américain a atteint la Lune et s’est mis en orbite basse mercredi, un jour avant de tenter un exploit encore plus grand : se poser sur la surface grise et poussiéreuse.

Marcia Dunn Associated Press

Un alunissage en douceur permettrait aux États-Unis de revenir sur la Lune pour la première fois depuis que la NASA a mis fin au programme Apollo en 1972. En cas de succès, la société deviendrait également la première entreprise privée à réussir un alunissage.

Lancé la semaine dernière, l’atterrisseur d’Intuitive Machines a allumé son moteur derrière la face cachée de la Lune alors qu’il n’était plus en contact avec la Terre. Les contrôleurs de vol du siège de la société à Houston ont dû attendre que le vaisseau spatial émerge pour savoir si l’atterrisseur était en orbite ou s’éloignait sans but.

Intuitive Machines a confirmé que son atterrisseur, surnommé Odysseus, tournait autour de la Lune avec des expériences de la NASA et d’autres clients.

Plusieurs technologies canadiennes se trouvent à bord.

Il est prévu, dans le cadre de cette mission, que Canadensys Aerospace Corporation fasse la démonstration de ses systèmes opérationnels d’imagerie à 360 °, dont l’un a été financé en partie au titre du Programme d’accélération de l’exploration lunaire.

Canadensys a conçu et construit un observatoire astronomique lunaire. Elle a fourni des caméras opérationnelles qui font partie intégrante de cet atterrisseur lunaire et des atterrisseurs subséquents.

La firme MDA a par ailleurs été sélectionnée par Intuitive Machines pour fournir des capteurs de l’atterrisseur Ulysse. Ils aideront à mesurer la distance entre l’engin spatial et la surface de la Lune au fil de la descente.

L’atterrisseur fait partie d’un programme de la NASA visant à relancer l’économie lunaire ; l’agence spatiale a déboursé 118 millions U pour amener ses expériences sur la Lune dans le cadre de cette mission.

Jeudi, les contrôleurs abaisseront l’orbite d’un peu moins de 92 kilomètres à 10 kilomètres ― une manœuvre cruciale qui se produira à nouveau au-dessus de la face cachée de la Lune ― avant de viser un alunissage près du pôle sud. Il s’agit d’un endroit délicat pour atterrir, avec de multiples cratères et falaises, mais qui est considéré comme un terrain de choix pour les astronautes, car les cratères ombragés en permanence contiendraient de l’eau gelée.

La Lune est jonchée d’épaves d’alunissages ratés. Certaines missions ne sont même pas allées aussi loin. Une autre société américaine, Astrobotic Technology, a tenté d’envoyer un atterrisseur sur la Lune le mois dernier, mais celui-ci n’a pas pu atteindre son but en raison d’une fuite de carburant.