Combien y a-t-il eu d’humains au total sur la Terre ?

– Simon Gauthier

Depuis le début de l’humanité, il y en a eu entre 80 et 120 milliards, selon les calculs d’une demi-douzaine d’équipes qui ont travaillé sur cette question.

On commence à avoir une idée assez précise de la population mondiale à partir d’environ 1500 : un demi-milliard d’humains en 1500, un milliard vers 1900, puis deux milliards entre les deux guerres mondiales, six milliards en l’an 2000 et huit milliards maintenant.

« Il y a plusieurs manières d’estimer la taille des peuples qui ont existé avant l’écriture », indique Klein Goldewijk, démographe de l’Université d’Utrecht qui publie depuis 15 ans sur le sujet. « Selon qu’on adopte une approche ou l’autre, il y a des variations de plusieurs millions de personnes. Quand on multiplie ces différences sur des dizaines ou des centaines de générations, les écarts se creusent. »

Les premiers empires chinois

La population des premiers empires chinois, apparus il y a 5000 ans, constitue l’une des grandes inconnues. « Le premier recensement chinois date d’il y a 2000 ans et rapporte une population de 58 millions, dit M. Goldewijk. Est-ce que ce chiffre était le même dans les siècles précédents ? Les millénaires ? C’est très difficile à dire. »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L'UNIVERSITÉ D'UTRECHT Klein Goldewijk, démographe de l'Université d'Utrecht

Klein Goldewijk, démographe de l’Université d’Utrecht, arrive à un total mondial de 180 millions d’habitants il y a 2000 ans, alors que d’autres vont jusqu’à 300 millions.

M. Goldewijk écume les revues d’archéologie. « Quand on connaît l’âge d’anciens villages et le nombre de maisons, on peut estimer leur population. Dernièrement, on a révisé à la hausse la taille des populations n’ayant pas laissé de traces écrites grâce à l’exploration aérienne par lidar [un type de radar]. On voit, par exemple, que les civilisations amazoniennes précolombiennes sont plus denses et plus vieilles que ce que l’on avait découvert jusqu’à maintenant. »

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PRB Toshiko Kaneda, démographe du PRB

Un autre groupe qui publie des estimations de « démographie historique », le Bureau de recherche sur la population (PRB) de Washington, mise plutôt sur les taux de fécondité pour estimer la taille des populations. « Ça nous permet de combler les trous entre les recensements », explique Toshiko Kaneda, une démographe du PRB.

Les estimations du PRB sont souvent beaucoup plus élevées que celles de M. Goldewijk : 27 millions d’humains plutôt que 18 millions il y a 7000 ans et 100 millions d’humains comparativement à 45 millions il y a 5000 ans, par exemple.

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Le recensement américain de 1850, selon Francis William Edmonds (1806–1863)

L’invention de l’agriculture

Un débat entoure l’inclusion des populations humaines ayant précédé l’invention de l’agriculture, il y a 10 000 ans. Est-ce qu’on inclut les premiers Homo sapiens, apparus voilà 300 000 ans, ou même les Néandertaliens, qui ont vécu de 430 000 à 30 000 ans avant notre ère ?

« Dans le cas de ce qu’on appelle les “hommes préhistoriques”, il faut faire des extrapolations à partir des populations de chasseurs-cueilleurs actuels, dit M. Goldewijk. Il faut aussi tenir compte des goulets d’étranglement génétiques, comme il y a 70 000 ans quand la population mondiale d’Homo sapiens a chuté sous les 10 000 individus. »

M. Goldewijk a commencé à travailler sur la question dans le cadre de rapports sur les changements climatiques.

Pour bien évaluer l’impact de l’humain sur la concentration de CO 2 dans l’atmosphère, il faut savoir quelles étaient les émissions humaines du passé. Pour cela, il faut savoir la taille des populations. Klein Goldewijk, démographe de l’Université d’Utrecht

Le PRB, de son côté, a commencé à travailler sur le sujet... par hasard. « On discutait à bâtons rompus lors d’un dîner et quelqu’un m’a mis au défi de calculer combien d’humains avaient déjà vécu sur la planète, explique Carl Haub, démographe émérite du PRB. Je n’y croyais pas vraiment au départ. Mais j’ai vu qu’on pouvait arriver à un chiffre à partir des données d’espérance de vie des populations historiques et autochtones actuelles. »

Quelles seront les populations futures ? « Il est certain que les humains sont plus nombreux que jamais auparavant et vivent aussi plus vieux, dit M. Goldewijk. Il faut toutefois garder en tête qu’on arrivera bientôt à un pic de population. Même si l’ONU prévoit qu’on va dépasser les 10 milliards d’humains, je ne pense pas qu’on arrivera à 9 milliards. Beaucoup de pays du monde surestiment leur population et leur fécondité, parce que c’est traditionnellement un symbole de puissance. »