Atchoum, fichus changements climatiques !

PHOTO THINKSTOCK Les allergies saisonnières vont durer plus longtemps.

Vous avez des allergies saisonnières ? Celles-ci risquent d’être plus sévères et de durer plus longtemps. Selon une étude de l’Université du Michigan, la saison des allergies pourrait commencer jusqu’à 40 jours plus tôt aux États-Unis d’ici la fin du siècle, en raison du réchauffement climatique. Les chercheurs ont notamment analysé des données obtenues en 1995 et en 2014 au sujet de 13 allergènes parmi les plus courants. Selon différents scénarios de réchauffement, la saison des allergies pourrait également se prolonger de près de trois semaines (19 jours). Bref, l’expression « à vos souhaits » risque malheureusement de gagner en popularité dans l’avenir...

Des panneaux solaires peuvent-ils fonctionner la nuit ?

PHOTO ANDREW BOYERS, REUTERS Les panneaux solaires sont actifs plus longtemps qu’on peut le croire.

Oui. C’est ce qu’ont voulu démontrer des chercheurs de l’Université Stanford en Californie en modifiant des panneaux solaires afin qu’ils puissent fournir de l’électricité une fois le soleil couché. Résultat ? Leurs tests ont démontré qu’un panneau solaire modifié permettait de produire suffisamment d’énergie pour recharger un téléphone cellulaire ou encore alimenter une lampe DEL. En gros, les panneaux sont plus chauds que l’air ambiant la nuit, ils émettent donc de la chaleur. C’est cette différence de température qui peut être exploitée pour produire de l’électricité. L’étude a été publiée dans la revue Applied Physics Letters.

1 °C

PHOTO GETTY IMAGES Forêt amazonienne au Brésil

Les forêts tropicales permettent de « rafraîchir » la planète d’un peu plus de 1 °C. C’est la conclusion d’une équipe de chercheurs dont les travaux ont été publiés récemment dans la revue Frontiers in Forests and Global Change. Si les arbres sont déjà connus pour leur capacité à absorber du carbone, ces scientifiques ont décidé d’étudier les autres effets des forêts tropicales sur la température. Ils ont tenu compte du stockage de carbone, mais aussi de la capacité des forêts à refléter les rayons du soleil et des mécanismes d’évapotranspiration par les feuilles des arbres. Les chercheurs ont ainsi calculé que les forêts situées le long de l’équateur permettent de réduire la température globale d’un peu plus de 1 °C.

Hausse des cancers de la peau en vue

Les cas de mélanome en Australie et en Nouvelle-Zélande augmenteront de 50 % d’ici 2040 avec, pour ceux qui en souffriront, 68 % plus de probabilités d’en mourir. C’est la principale conclusion d’une étude menée par une équipe internationale de chercheurs, dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue JAMA Dermatology. La principale explication réside dans le fait qu’une large partie de la population a la peau claire dans des pays où le rayonnement ultraviolet est très élevé. Le vieillissement de la population contribue également aux risques plus élevés de mourir d’un cancer de la peau. Les femmes sont plus susceptibles d’avoir un mélanome avant 50 ans, alors que c’est le contraire chez les hommes.

L’agrile du frêne continue ses ravages

PHOTO FOURNIE PAR RESSOURCES NATURELLES CANADA L’agrile du frêne n’a pas fini de faire des ravages.

D’ici 30 ans, 1,4 million d’arbres mourront aux États-Unis, principalement en raison de l’agrile du frêne. Leur remplacement pourrait coûter plus de 900 millions de dollars, estime une étude menée conjointement par l’Université McGill, le département de l’Agriculture des États-Unis et l’Université d’État de la Caroline du Nord. Selon l’étude, 90 % de ces arbres seront tués par l’agrile. Le paysage risque d’être profondément touché dans certaines régions puisque la mortalité des arbres sera concentrée à 95 % dans moins du quart des villes américaines. Les résultats de l’étude ont été publiés dans le Journal of Applied Ecology de la British Ecological Society.