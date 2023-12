Le squelette d’un Gorgosaurus exposé au Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, en Alberta.

(Paris) Des scientifiques ont découvert pour la première fois une proie dans l’estomac d’un squelette de tyrannosaure, révélant que dans leur jeunesse, ces puissants dinosaures n’avaient d’appétit que pour les petits « pilons », selon une étude publiée vendredi.

Daniel LAWLER Agence France-Presse

Le contenu de l’estomac du Gorgosaurus, un membre de la famille des tyrannosaures qui comprend le célèbre T-Rex, permet de comprendre comment l’animal passait d’un stade juvénile plutôt menu à celui d’adulte gigantesque, broyeur d’os et super prédateur.

Le Gorgosaurus — qui signifie « lézard redoutable » — avait entre cinq et sept ans quand il est mort, il y a environ 75 millions d’années, décrit l’étude parue dans Science Advances.

Son squelette fossilisé avait été découvert en 2009 dans le Parc provincial Dinosaur de la province de l’Alberta au Canada, qui regorge de vestiges de dinosaures.

En étudiant le spécimen, les paléontologues remarquent quelque chose d’étrange dans son estomac. Ils sont stupéfaits de « découvrir les restes du dernier repas de ce jeune tyrannosaure encore préservés », raconte à l’AFP François Therrien, du Royal Tyrrell Museum au Canada, auteur principal de l’étude.

Plus surprenant encore : les petits os de pattes qui dépassaient de sa cage thoracique appartenaient à de jeunes dinosaures ressemblant à des oiseaux, les Citipes.

Les scientifiques pensent que les Citipes possédaient des plumes, des ailes, un bec et qu’ils marchaient sur deux pattes, un peu comme les casoars actuels, précise le Dr Therrien.

Des proies semblables à des dindes, bien plus petites que les immenses dinosaures herbivores dont raffolaient les tyrannosaures adultes.

« Un mangeur pointilleux »

Le jeune carnivore, un « mangeur pointilleux », aurait utilisé ses dents acérées pour se tailler uniquement les « pilons » des deux bébés Citipes, suggère Darla Zelenitsky, chercheuse à l’Université canadienne de Calgary.

« Ce Gorgosaurus adolescent semblait avoir de l’appétit pour les pilons », ajoute la paléontologue.

Cette découverte fournit un rare indice sur la façon dont les tyrannosaures, qui mesuraient un mètre de long à la naissance, grandissaient pour devenir ces immenses prédateurs, parmi les plus grands de tous les temps.

« Ce fossile est la première preuve robuste que les tyrannosaures changeaient radicalement de régime alimentaire en passant à l’âge adulte », poursuit la Dr Zelenitsky.

Au stade juvénile, ces dinosaures avaient une tête et des pattes fines, des dents acérées en forme de couteau pour disséquer les carcasses, et devaient pouvoir courir suffisamment vite pour attraper leurs proies.

Une apparence probablement plus proche des petits vélociraptors que du T-Rex géant, deux espèces stars du film « Jurassic Park ».

Mais vers l’âge de 11 ans, atteignant l’âge mûr, ils voyaient leur taille presque décupler et pesaient plus de 3 tonnes. Leur tête et leur mâchoire s’élargissaient, leurs dents s’épaississaient devenant capables de croquer d’énormes os.

Cette transformation spectaculaire serait due à ce changement de régime alimentaire, les tyrannosaures délaissant les pilons appréciés dans leur jeunesse pour s’attaquer aux dinosaures géants mangeurs de plantes.

Une modification radicale de régime alimentaire n’est pas si rare dans le règne animal : les crocodiles et les varans de Komodo passent ainsi des insectes aux rongeurs, et finissent par manger de grands mammifères, explique le Dr Therrien.

Le fossile de Gorgosaurus vient appuyer la théorie selon laquelle les jeunes tyrannosaures, y compris les T-Rex, jouaient un rôle de « mésoprédateurs » — des prédateurs secondaires-avant de devenir des super prédateurs (ou « apex » prédateur) du sommet de la chaîne alimentaire.

Ce changement est « probablement la raison pour laquelle les tyrannosaures ont connu un tel succès et dominé leurs écosystèmes à la fin du Crétacé en Amérique du Nord et en Asie », conclut le Dr Therrien.