Nouvelle agence Santé Québec L’identité du dirigeant sera connue d’ici la fin avril

Il ne s’agit plus que d’une question de semaines avant la nomination du président et chef de la direction (PCD) de Santé Québec, a confirmé vendredi matin le ministre de la Santé, Christian Dubé. On devrait connaître la nomination de la personne choisie d’ici la fin du mois d’avril.