Il ne s’agit plus que d’une question de semaines avant la nomination du président et chef de la direction (PCD) de Santé Québec, a confirmé vendredi matin le ministre de la Santé, Christian Dubé. On devrait connaître la nomination de la personne choisie d’ici la fin du mois d’avril.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

La nomination du candidat sélectionné par le conseil des ministres concrétisera officiellement la création de Santé Québec, qui deviendra une société d’État. Elle sera l’employeuse unique du réseau et responsable de l’attraction et de la rétention du personnel.

Le PCD de Santé Québec sera le chef d’orchestre de l’entièreté du réseau de la santé et il aura pour principal mandat de coordonner et d’évaluer la prestation de services de santé et de services sociaux de la nouvelle agence.

Cette personne devra aussi s’assurer de la disponibilité des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de Santé Québec.

Le dirigeant de la nouvelle société d’État gagnera 652 050 $ par année pour les deux premières années de son mandat.

Rappelons que Santé Québec a été instaurée en vertu de l’adoption du projet de loi 15 — adopté sous le bâillon en décembre dernier — par l’Assemblée nationale. L’agence sera chargée de coordonner les opérations du réseau.

Au cours des derniers mois, le ministère a identifié les activités des secteurs administratifs et cliniques à transférer vers Santé Québec. Selon ses estimations, quelque 700 postes pourraient y être transférés.

Les données officielles concernant le nombre d’employés transférés seront connues ultérieurement, a précisé mardi le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le transfert progressif du personnel vers Santé Québec se déroulera en deux vagues. La première, qui concerne principalement du personnel-cadre, est prévue pour le 17 juin prochain et suivra un deuxième lot de transferts en septembre. Le personnel visé par un transfert en a déjà été informé, selon le MSSS.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.