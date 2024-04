La première clinique de santé familiale adaptée pour les besoins autochtones à Montréal a officiellement ouvert ses portes vendredi matin.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

Ce projet, qui a été amorcé en 2021, est porté par Montréal Autochtones afin d’assurer le déploiement et la pérennité d’une offre de services de santé et services sociaux adaptés à l’identité et aux particularités de la clientèle autochtone qui se trouve dans la région métropolitaine.

L’annonce de l’ouverture a été faite vendredi par le ministre de la Santé, Christian Dubé et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

« Je me réjouis de l’inauguration de cette clinique qui témoigne de l’engagement de notre gouvernement à poursuivre ses efforts pour bonifier l’offre de soins en première ligne ainsi que des corridors de services culturellement adaptés pour les usagères et usagers autochtones en milieu urbain au regard de leurs besoins particuliers », a déclaré par voie de communiqué M. Dubé.

La clinique a pour but d’améliorer l’accès à des services de première ligne « culturellement sécurisants pour la population autochtone urbaine de Montréal en complémentarité avec les services publics existants. »

La région métropolitaine de Montréal compte plus de 35 000 personnes d’origine autochtone, dont 13 000 sur l’île. Il s’agit de l’une des plus grandes communautés autochtones du Québec en milieu urbain.

L’espace de soins de Montréal s’ajoute aux autres cliniques de santé culturellement sécurisantes déjà en place dans la province. Dans un communiqué, le ministre Lafrenière a dit avoir espoir « que cette initiative sera reprise dans les autres grandes villes du Québec. »

La clinique de santé de Montréal offrira différents services de première ligne avec une attention particulière portée à la prévention. Les professionnels de la santé qui y travailleront sont formés aux réalités et besoins des communautés autochtones.

« À cette offre s’ajoute un programme de bien-être holistique incluant des soins de guérison traditionnels intégrés qui se veut flexible et écosystémique pour les enfants, les familles, les adultes et les aînés », précise Montréal Autochtone dans un communiqué.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.