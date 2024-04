(Québec) Certaines infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne pourront commencer dès la semaine prochaine à prendre en charge les personnes qui s’inscrivent au guichet d’accès à un médecin de famille.

La Presse Canadienne

C’est ce qu’a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a présenté ce changement comme une façon d’offrir aux Québécois un meilleur accès à un professionnel de la santé.

Actuellement, seuls les médecins de famille peuvent prendre en charge les personnes qui s’inscrivent au guichet d’accès à un médecin de famille.

À partir de lundi prochain, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en soins de première ligne qui travaillent dans les 11 cliniques IPS actuellement ouvertes pourront aussi le faire. Et ultérieurement, le gouvernement compte étendre cette mesure à l’ensemble des milieux de pratique des IPS.

Québec estime qu’à terme, plus de 1000 IPS pourront prendre en charge des patients, « ce qui va bonifier significativement l’accès à des soins de première ligne pour la population du Québec ».

Le ministre Dubé doit discuter plus amplement de ce changement jeudi après-midi, lorsqu’il prendra la parole à l’assemblée générale annuelle de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, mais il a souligné les avantages de cette mesure dans un communiqué publié en matinée.

« Nous devons rebâtir la première ligne en santé et cela passe notamment par une plus grande contribution de tous les professionnels et professionnelles de la santé : le bon professionnel, pour le bon patient, au bon moment, c’est ce à quoi nous nous sommes engagés avec le Plan santé », a-t-il soutenu.

Les IPS sont des infirmières qui possèdent au moins deux ans d’expérience et qui ont complété une maîtrise en sciences infirmières et obtenu un diplôme complémentaire en sciences médicales.

Celles qui sont spécialisées en soins de première ligne peuvent accompagner les personnes qui souffrent de maladies chroniques, comme le diabète ou l’hypertension, et traiter des problèmes de santé courants comme les otites ou les infections urinaires, entre autres.