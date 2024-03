(Québec) Une erreur de triage à l’urgence, « ce genre d’erreur-là arrive », a répondu le ministre de la Santé, Christian Dubé, lorsqu’interrogé jeudi sur le décès d’une femme de 73 ans dans les toilettes de l’urgence de Joliette.

Caroline Plante La Presse Canadienne

France Boisclair est morte d’un anévrisme le 11 août dernier après avoir attendu 17 heures à l’urgence sans voir un seul médecin, a rapporté Le Journal de Montréal ayant pris connaissance du rapport du coroner.

À la période des questions jeudi, répondant au porte-parole libéral en santé, André Fortin, le ministre Dubé a indiqué avoir parcouru le rapport. Il a expliqué que « c’est un enjeu de triage et de prise en charge ».

« L’infirmière […] va donner un niveau de priorité. […] Dans ce cas-là, il semblerait, selon les premières données que nous avons, qu’il y a eu une erreur de diagnostic au niveau de la priorité. C’est très malheureux », a déclaré M. Dubé au Salon bleu.

« Ce genre d’erreur-là arrive. Il ne faut pas généraliser le cas. On a eu des améliorations importantes qui ont été faites à Joliette », a-t-il poursuivi, alors que M. Fortin disait constater « qu’il n’y a rien qui s’améliore aux urgences ».

Il a d’ailleurs rappelé que depuis décembre, trois patients sont décédés à l’urgence de Châteauguay avant d’avoir vu un médecin.

Pour appuyer ses dires, l’élu libéral a cité une récente étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM), qui démontre qu’il n’y a eu aucune amélioration des temps d’attente dans les urgences.

« Le ministre présente plan, par-dessus plan, par-dessus plan, mais il essuie échec, par-dessus échec, par-dessus échec. Pourquoi il est incapable d’améliorer la situation aux urgences ? » a demandé M. Fortin.

Au contraire, a répliqué M. Dubé, les urgences s’améliorent, la preuve étant qu’elles traitent aujourd’hui un plus gros volume de patients, dont les aînés. « J’ai fait le point avec les PDG et je leur ai dit : “Bravo ! On s’en va dans la bonne direction” », a-t-il relaté.

M. Fortin a souligné qu’en matinée jeudi, le taux d’occupation moyen à l’urgence de Châteauguay, par exemple, était de 181 %.

« Les patients attendaient 10 h 15 à l’urgence, a-t-il déploré. C’est sept fois et demie la promesse de la Coalition avenir Québec de 90 minutes, puis 181 %, c’est bien au-delà du seuil de 150 % où on place des patients à risque. »

En mêlée de presse, M. Dubé a déclaré que certains établissements s’amélioraient plus vite que d’autres.