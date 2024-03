La dizaine de cas de rougeole actuellement dénombrés dans la province préoccupe la Santé publique, qui appelle à nouveau la population à aller se faire vacciner. « La situation évolue constamment, même rapidement », avertit le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

Parmi les dix cas actuellement recensés au Québec, trois sont liés à des déplacements internationaux, mais « on peut soupçonner qu’il y a en a qui ont pu être acquis dans la communauté », a précisé le Dr Boileau en point de presse à Montréal, lundi.

« C’est pour ça qu’on est vigilants et qu’on est inquiétés », a-t-il ajouté. Les derniers cas de rougeole au Québec remontaient à 2019.

C’est une maladie qui est très contagieuse. La grande majorité des gens qui ne sont pas vaccinés et qui sont en contact avec un cas vont développer la maladie. Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique

Tous les cas se trouvent actuellement dans la grande région de Montréal.

« Ça peut ne pas paraître beaucoup, dix cas, mais on travaille à l’élimination de cette maladie », a rappelé la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal, qui estime qu’il est encore possible de contrôler ces cas dans les prochaines semaines.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Mylène Drouin et Luc Boileau

La liste des milieux qui ont vécu des expositions à la rougeole est diffusée sur le site Santé Montréal. Il est possible que des contacts aient eu lieu à l’urgence du CHU Sainte-Justine à la fin du mois de février.

Le faible taux de couverture vaccinale inquiète la Santé publique dans certaines régions, notamment à Montréal, en Montérégie et à Laval, mais aussi à Québec. Le taux visé est de 95 %.

Dans certaines écoles montréalaises, la couverture vaccinale est d’aussi peu que 30 %, mais de manière générale, dans les écoles primaires, on observe 78 % de couverture vaccinale. Cette couverture est de 82 % au secondaire.

« Si une école est vaccinée à 80 % et qu’on rentre la rougeole là-dedans, ça va en rendre un paquet malade, et on va se dire “oh my God”», a illustré le Dr Boileau. En cas d’éclosion de rougeole, les enfants non-vaccinés sont sortis de l’école, a-t-il expliqué.

« Ça pourrait arriver. On ne serait absolument pas surpris que ça arrive dans les prochaines semaines. L’important, c’est de prévenir ça », a poursuivi le directeur national de santé publique.

Au retour de la relâche, des écoles dont le taux de vaccination est particulièrement faible seront ciblées pour des campagnes de vaccination.

Une maladie en progression

Le premier cas de rougeole a été confirmé au début du mois de février chez une personne revenant d’un voyage en Afrique. Dans les jours qui ont suivi, un membre de sa famille a également été infecté, a indiqué la Direction régionale de santé publique de Montréal.

Il suffit de deux doses de vaccin pour être protégé à 95 % contre la rougeole, et ce, pour toute la vie.

Les principaux symptômes de la maladie incluent une fièvre élevée, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges, un malaise généralisé et des rougeurs d’abord sur le visage puis sur le corps.

Les personnes qui risquent le plus de subir des complications de la maladie sont les bébés âgés de moins de 1 an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

Lundi, un premier cas de la maladie a aussi été confirmé en Colombie-Britannique, portant à une douzaine le nombre de cas dénombré au Canada depuis le début de 2024, soit autant que pendant toute l’année 2023.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de rougeole dans le monde a augmenté 79 % en 2023 par rapport à 2022. Cette augmentation est attribuée en partie à une diminution de la vaccination contre la rougeole pendant la pandémie de COVID-19.

Avec Alice Girard-Bossé, La Presse, et La Presse Canadienne