(Québec) Les Québécois sont maintenant moins nombreux à se rendre à l’urgence en raison de complications liées aux virus respiratoires, se réjouit le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Caroline Plante La Presse Canadienne

« On n’est pas sortis du bois encore, mais il y a vraiment une amélioration », a déclaré le ministre à son arrivée au caucus présessionnel de sa formation politique qui se tient mercredi et jeudi à Sherbrooke.

M. Dubé a dit s’appuyer sur les données les plus récentes de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) « qui montrent qu’il y a vraiment une baisse dans les virus ».

« Juste avant les Fêtes, je disais qu’on avait presque 1000 visites de plus à l’urgence à chaque jour. On était rendus à plus de 10 000. Hier, je regardais, on est rendus à 8900 », a-t-il affirmé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dubé

« C’est une bonne nouvelle, il y a une baisse des virus. […] Il faut continuer d’être prudents, […], mais je pense que c’est encourageant qu’on est en train de passer à travers », a ajouté le ministre.

Plus qu’un coup de chance, Christian Dubé attribue l’amélioration de la situation dans les urgences au fait qu’« énormément de travail […] a été fait par nos équipes ».

Il a cité en exemple l’hôpital Anna-Laberge, en Montérégie. « Ils ont changé certaines mesures […] et là, tout d’un coup, on l’a vu, sur deux semaines, il y a eu une amélioration dans les temps sur les civières.

« Alors oui, ça va mieux avec les virus, mais il y a beaucoup de travail qui est fait par nos équipes », a insisté M. Dubé en mêlée de presse.

Le mois dernier, deux personnes sont décédées aux urgences bondées de l’hôpital Anna-Laberge. Un des deux patients serait mort dans la salle d’attente, avait rapporté La Presse.