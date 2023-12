L’urgence de Rivière-Rouge fermera définitivement la nuit, de 20 h à 8 h, dès le 1er février 2024, a confirmé le CISSS des Laurentides, jeudi après-midi.

Le CISSS arrive à cette décision en raison du manque de personnel au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Rivière-Rouge, comme l’a rapporté La Presse, il y a deux semaines.

« Après une longue démarche de réflexion, nous arrivons à la conclusion que la pénurie importante de personnel vécue dans le secteur de Rivière-Rouge nécessite un tel ajustement des heures d’activités de l’urgence », écrit Sylvain Pomerleau, président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides, dans un communiqué de presse diffusé jeudi.

« Dans ce contexte constant et soutenu de manque de personnel, nous ne pouvons maintenir une ouverture 24 h. Il en va de la qualité et de la sécurité des services que nous nous engageons à offrir », ajoute M. Pomerleau.

Pour en arriver à cette solution, le CISSS a évalué le nombre de visites à l’urgence de Rivière-Rouge, les périodes d’achalandages, les transports en ambulance, le nombre de demandes pour des examens diagnostiques, les besoins médicaux et la disponibilité du personnel. La réflexion a été entamée il y a plusieurs mois déjà, confirme aussi le CISSS.

« Aucune personne ne sera laissée sans service », fait valoir M. Pomerleau.

Des protocoles ont été établis avec les services ambulanciers de la région, soutient-il, et avec les hôpitaux de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe. Or, les urgences de ces deux établissements hospitaliers figurent souvent parmi les plus achalandés de la province.

Plus de détails à venir…