La construction du nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont est confirmée. Devant l’explosion de l’enveloppe initiale, le ministre Dubé refuse toutefois de confirmer le budget total du projet.

Le coût de construction est estimé à 2 milliards, a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse lundi après-midi. « Le coût de construction ne compte pas les honoraires, les équipements cliniques, qui peuvent être 500 à 600 millions, les provisions pour imprévus. […] Le coût total du projet peut facilement passer du simple au double », a-t-il précisé. Selon nos informations, le budget total avoisinerait 5 milliards.

À terme, le nouvel hôpital comptera 720 lits et une trentaine de lits pour bébés, contre 400 lits à l’heure actuelle. Il s’agira d’ailleurs de chambres simples, plutôt que doubles. « Ce sont des changements excessivement importants », a déclaré le ministre Dubé. Il espère que le projet permettra « d’aller chercher une main-d’œuvre qui malheureusement a peut-être déserté Maisonneuve-Rosemont ».

La construction de l’établissement se fera en une seule phase et permettra « d’augmenter de plus de 50 % la taille de l’hôpital », a indiqué le président-directeur général du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Jean-François Fortin Verreault. Des plans du nouvel hôpital seront rendus publics « au plus tard, dans un an », a assuré le ministre Dubé. Il s’attend à ce que les premiers patients soient accueillis dans le nouvel établissement d’ici 8 à 10 ans.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est réjouie de ce projet « qui répond aux besoins de tout l’est de Montréal, mais également des banlieues. » De son côté, le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, a lancé à la blague n’avoir « jamais été aussi heureux » de se retrouver à l’hôpital. « Maisonneuve-Rosemont est une infrastructure dont on a absolument besoin et je suis heureux de voir que ça y est, on démarre le projet », a-t-il ajouté.

Pour accueillir l’imposant chantier, des changements sont déjà en cours au sein de l’hôpital : l’hospitalisation en santé mentale a maintenant lieu à l’Institut universitaire en santé mentale, certaines chirurgies générales sont réalisées au privé dans le quartier Angus, tandis que les soins palliatifs seront transférés au CHSLD Saint-Michel l’an prochain. « Ça va être exigeant, mais on a des solutions pour y arriver », a déclaré M. Fortin Verreault.

Un projet revu

En août 2021, le ministre Christian Dubé avait alloué 2,5 milliards pour moderniser et agrandir l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. Or, un an plus tard, une évaluation de la Société québécoise des infrastructures a estimé le projet à 4,2 milliards, avait révélé Radio-Canada à l’été 2022.

En réponse à l’augmentation des coûts, Québec avait demandé au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal de proposer un projet par phases pour respecter le budget initial.

Le scénario en plusieurs étapes, qui aurait maintenu des chambres dans la partie la plus vétuste, a suscité des préoccupations internes, comme l’a rapporté La Presse en janvier. La mairesse Valérie Plante avait exprimé ses préoccupations pour la population.

En avril, lors de l’étude des crédits budgétaires, Christian Dubé a finalement choisi de réaliser le projet en une seule phase, tout en reconnaissant que le budget serait augmenté en conséquence.

Un hôpital vétuste

Les installations de Maisonneuve-Rosemont présentent un état de vétusté marqué. Depuis 2018, une grille métallique recouvre la façade du pavillon Maisonneuve pour prévenir tout risque de chute de morceaux de béton.

En 2016, des problèmes d’humidité ont également été signalés dans certaines chambres. Puis en 2018, certaines salles d’opération avaient été fermées en raison de problèmes de ventilation.

« Ce n’est pas facile au quotidien quand il fait 29 degrés au 8e [étage], de soigner des gens et de bien s’en occuper. Ce n’est pas facile quand la salle de bain n’est pas accessible et qu’on n’est pas capable de faire une réadaptation qui a de l’allure. Maintenant, on va avoir un environnement à la hauteur des équipes qu’on a », s’est réjoui le PDG du CIUSSS, M. Fortin Verreault.

L’annonce initiale du projet d’agrandissement de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont avait été faite en 2018 par l’ancien ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette.