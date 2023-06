Évoquant « une crise majeure » dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), Québec lance un appel à la mobilisation des médecins à la retraite dans la grande région de Montréal.

Ugo Giguère La Presse Canadienne

Dans l’espoir de répondre aux besoins de prise en charge des patients en CHSLD, le ministère de la Santé, le Collège des médecins du Québec (CMQ) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) se sont entendus pour permettre aux médecins à la retraite de reprendre leur pratique sous certaines conditions.

Le mois dernier, la FMOQ sonnait déjà l’alerte et révélait que la cotisation au collège pour les retraités qui acceptent de prêter main-forte serait payée par le ministère. En date du 31 mai, on disait avoir besoin de 30 médecins pouvant prendre en charge 25 à 30 patients. On évoquait alors une tâche d’environ quatre heures par semaine.

Cet appel à l’aide se veut une mesure temporaire dans l’attente de l’arrivée d’une nouvelle cohorte de médecins à l’automne.

Il semble d’ailleurs que la situation soit déjà bien moins critique qu’elle ne l’était il y a quelques semaines. La cheffe du département régional de médecine générale (DRMG) de Montréal, la Dre Ariane Murray, aurait même bon espoir d’assurer une couverture adéquate pour l’été.

Trois médecins de famille supplémentaires auraient récemment manifesté leur intérêt.

Selon les informations transmises à La Presse Canadienne, les besoins sont comblés pour le mois de juin et on serait en mesure de répondre à près de 95 % des besoins pour les mois de juillet et d’août.

Afin de pouvoir se réinscrire au tableau de l’ordre du CMQ, selon les assouplissements proposés, un médecin doit avoir cessé d’exercer depuis moins de trois ans. La raison de la retraite ne doit pas être liée à une entente avec le CMQ ou à un enjeu de qualité de la pratique de la médecine.

On demande également à ce que les candidats possèdent une expérience de pratique pertinente à la prise en charge de patients en CHSLD, soit en soins de longue durée pour une clientèle gériatrique.

Finalement, les médecins retraités qui voudraient reprendre du service doivent s’adresser à un établissement de santé pour obtenir une attestation « confirmant un poste à pourvoir en CHSLD », indique-t-on dans un communiqué diffusé mardi par le Collège des médecins.

Dans le but de simplifier le processus pour les professionnels intéressés, le CMQ a mis en ligne un formulaire pouvant être facilement transmis par courriel. Le collège s’est engagé à « effectuer les vérifications nécessaires » et à soumettre « la liste des médecins se qualifiant pour ce programme ».

Les médecins qui vont reprendre du service par l’entremise de ce programme disposeront à nouveau de leur droit de pratique de la médecine jusqu’au 31 mars 2024.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.