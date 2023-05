(Montréal) Déjà épuisées et en sous-nombre, les infirmières du Québec craignent un été « très difficile ». Elles interpellent le ministre de la Santé, Christian Dubé, et lui demandent de s’engager dès maintenant à les soutenir.

« L’été revient année après année, mais chaque fois, on dirait qu’on n’est jamais prêt à y faire face, et c’est pour ça qu’on interpelle le ministre Dubé aujourd’hui », a déclaré Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), en point de presse à Montréal mercredi matin.

Mme Bouchard a appelé le ministre à faire « un travail en amont » afin d’assurer la qualité des services à la population ainsi qu’un climat de travail sain pour les infirmières.

« Les vacances estivales sont adoptées et confirmées depuis avril. Mais on sait que le ministère n’est pas prêt. On craint une augmentation de manière considérable du temps supplémentaire obligatoire, et que certains congés qui ont été demandés des mois à l’avance soient refusés. Encore une fois à la dernière minute, on le sait. »

Concrètement, les infirmières veulent une amélioration de la prévisibilité des horaires et que les employeurs mettent fin aux mesures coercitives.

Plus de détails à venir.