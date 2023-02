Des infirmières ont manifesté dimanche devant l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville contre la « gestion désorganisée » du travail du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, au lendemain d’un jugement du Tribunal administratif du travail (TAT) ordonnant au syndicat de cesser ses moyens de pression et « d’inciter ses membres à démissionner en bloc ».

« Aujourd’hui, on ne manifeste pas pour que les infirmières ne fassent pas une fin de semaine sur trois. C’est beaucoup plus large que ça. Présentement, l’employeur, ce qu’il veut faire en Mauricie, ce sont des grosses fusions de centres d’activité », a martelé la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Patricia Mailhot, devant les caméras.

PHOTO SYLVAIN MAYER, LE NOUVELLISTE Patricia Mailhot, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Elle maintient qu’une infirmière « ne peut pas devenir spécialisée dans plusieurs domaines ». « On ne peut pas devenir une infirmière spécialisée au bloc opératoire, à l’urgence, en médecine, en chirurgie. C’est impossible », a poursuivi Mme Mailhot. « C’est comme si on demandait à un médecin qui est psychiatre, du jour au lendemain, de faire une opération », a-t-elle aussi soulevé.

Plus tôt, le Tribunal administratif du travail avait tranché que le syndicat, affilié à la FIQ, devait arrêter ses moyens de pression, ce qui comprend la menace de démission en bloc du personnel infirmier. La juge Myriam Bédard interdit aux travailleuses de démissionner dans cet effort de mobilisation. Elle exige aussi que les employées retirent leurs démissions déposées dans le contexte des moyens de pression.

D’après le tribunal, ces mesures privent ou sont susceptibles de priver la population d’un service auquel elle a droit. Tout cela survient parce que le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a récemment annoncé des modifications forcées des horaires de travail du personnel infirmier. Cela comprendrait l’imposition de devoir travailler certaines fins de semaine.

Des « numéros »

Sur les réseaux sociaux, des images de la manifestation montrent une foule dense devant l’établissement de santé. Des centaines de personnes ont participé à la marche suivant la manifestation, selon le syndicat. « Nos conditions violées par la PDG, c’est assez », pouvait-on notamment lire sur l’une des pancartes.

PHOTO SYLVAIN MAYER, LE NOUVELLISTE Manifestation à Drummondville

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de la Mauricie – Centre-du-Québec était aussi sur place. « Nous avons des différences, mais nous partageons le même employeur. Nous vivons aussi sa gestion désorganisée qui a des impacts. Tout comme vous, nous souhaitons préserver les services à la population et leur qualité », a affirmé Véronique Neth, présidente de l’APTS Mauricie – Centre-du-Québec.

Elle soutient que l’employeur n’a « jamais été de l’avant avec aussi peu de considération » pour ses « numéros ». « Nous savons que les décisions de l’employeur détériorent nos conditions de travail et que cela a des impacts sur les services à la population. Nous sommes solidaires, et nous continuerons de réclamer d’être impliqués dans les solutions. Il faut agir ensemble », a insisté Mme Neth.

PHOTO SYLVAIN MAYER, LE NOUVELLISTE Manifestation à Drummondville

Dans son jugement, la juge Bédard affirme que « selon l’employeur, ces mesures visent à soulager le personnel qui offre les soins en continu et à diminuer le recours au temps supplémentaire obligatoire ».

En signe de protestation, le personnel avait commencé à arrêter d’inscrire des données informatiques au dossier du patient. Ces informations permettraient notamment d’identifier le nombre de patients, les raisons de consultations, le niveau de soins alternatifs ou la gestion des départs des patients. Cela a eu pour conséquence « de fausser des audits en cours ou même de retarder la libération de lits d’hôpitaux ».

Rappelons que la convention collective des infirmières et du personnel impliqués dans ce dossier viendra à échéance le 31 mars prochain. Initialement, la FIQ prévoyait de déposer les démissions le 27 février si elle réussissait à regrouper 500 lettres signées.

Avec La Presse Canadienne