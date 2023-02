Un an et demi d’attente

Un centre de chirurgie des Laurentides obtient finalement son permis

La construction du Centre chirurgical de la région des Laurentides, qui permettra à terme d’effectuer plus d’une dizaine d’interventions chirurgicales par jour, pourra aller de l’avant. Après un an et demi d’attente, le ministère de la Santé lui a finalement octroyé son permis jeudi.