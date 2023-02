Crise à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Les renforts arrivent au compte-gouttes

(Québec) L’appel aux volontaires lancé par la haute direction du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal pour donner de l’air au personnel des urgences de Maisonneuve-Rosemont (HMR) et de Santa Cabrini connaît un succès mitigé : l’opération a permis de recruter sept infirmières et d’attirer six volontaires de l’externe.