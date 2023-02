(Québec) L’appel aux volontaires lancé par la haute direction du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal pour donner de l’air au personnel des urgences de Maisonneuve-Rosemont (HMR) et de Santa Cabrini connaît un succès mitigé : l’opération a permis de recruter sept infirmières et d’attirer six volontaires de l’externe.

Secoué par une importante crise, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a lancé un appel aux volontaires et au personnel soignant des autres établissements de santé pour venir prêter main-forte aux équipes des urgences de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont – où 100 infirmières ont menacé de démissionner en janvier en raison des conditions de travail difficiles – et de Santa Cabrini.

En termes de recrutement, le CIUSSS a reçu sept candidatures d’infirmières provenant de l’externe, dont une est déjà entrée en fonction. En ce qui concerne l’appel à l’aide lancé à travers le réseau, le CIUSSS a reçu des offres de seulement trois organisations de la région de Montréal pour un total de six infirmières seulement. Du personnel d’agences doit s’ajouter aux équipes pour les soutenir.

L’appel a surtout été entendu à l’interne. Selon les données transmises par l’établissement, quelque 173 employés du CIUSSS, dont 100 préposés aux bénéficiaires, 60 infirmières et 13 infirmières auxiliaires, ont accepté d’offrir une aide ponctuelle aux salles d’urgence. Il faut comprendre que ce sont des employés qui acceptent de donner un coup de main en comblant un quart ici et là.

« Parmi ces personnes, des infirmières sont actuellement en orientation et elles pourront contribuer à des quarts de travail pour nous aider à combler les besoins infirmiers dans nos salles d’urgence », a fait valoir par courriel la porte-parole de l’établissement, Catherine Dion.

« Les chiffres annoncés par le CIUSSS ne se concrétisent pas par une présence marquée sur le plancher pour l’instant », indique de son côté le président du Syndicat des professionnelles en soins de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Denis Cloutier. « On parle beaucoup de renforts ponctuels, si ce sont des gens qui s’investissent à long terme, c’est bien, sinon ça ne changera pas grand-chose », ajoute-t-il.

Selon lui, la situation demeure fragile aux urgences de l’HMR. Il soutient en revanche que « la pression clinique » a diminué en raison du fait que les ambulances sont toujours détournées. « C’est ce qui fait que ça tient », précise M. Cloutier, rappelant qu’il s’agit d’une mesure spéciale ordonnée dans la foulée de la menace de démission des infirmières, à la mi-janvier.

« Ces mesures nous permettent de limiter la pression à l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais aussi à celle de l’Hôpital Santa Cabrini, en réduisant le niveau d’achalandage reçu dans ces deux salles d’urgence et en augmentant le niveau d’effectifs travaillant à ces deux endroits clés », affirme le CIUSSS.

Le taux d’occupation sur civière aux urgences de l’HMR était jeudi de 102 %, selon le nouvel outil du ministre Christian Dubé pour connaître le temps d’attente. La durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière était de plus de 17 h.

À Santa Cabrini, le taux d’occupation des civières des urgences atteignait 126 %, jeudi.