La Presse s’est entrevue avec la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, pour parler de ses priorités de début de mandat.

Soins à domicile, améliorations technologiques, maisons des aînés et hospitalisations à la maison : la nouvelle ministre déléguée à la Santé et aux Aînés Sonia Bélanger devra composer avec la pénurie de main-d’œuvre si elle veut arriver à donner vie à sa vision pour les personnes âgées du Québec. La Presse s’est entretenue avec elle.

« Quand on demande aux gens où ils souhaitent demeurer quand ils vont vieillir, ils répondent qu’ils veulent rester chez eux. On devrait tout faire au Québec pour s’assurer que les aînés demeurent dans leur domicile », a-t-elle déclaré en entrevue avec La Presse mardi dans son bureau de Montréal.

Infirmière de formation, Sonia Bélanger était jusqu’à tout récemment présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Maintenant qu’elle est ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, sa « plus grande priorité » est de « consolider le soutien à domicile ».

Il faut faire le virage d’augmenter le soutien à domicile et que les communautés se mobilisent autour des aînés. Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Avec le vieillissement de la population, le Québec doit élargir ses services auprès des aînés. Sa vision : éviter la multiplication des CHSLD au Québec. « On serait dans une vision contraire au vivre-ensemble. On ne veut pas créer des ghettos de personnes âgées. On veut les intégrer à la société », dit-elle.

900 millions pour les soins à domicile

Dans les quatre prochaines années, Québec investira 900 millions afin d’accroître les soins et l’aide à domicile. Cette somme sera principalement investie dans l’accroissement des ressources humaines, soit les professionnels de la santé et les aides domestiques, indique Mme Bélanger.

Depuis le 1er avril, 307 920 Québécois ont eu accès à du soutien à domicile, selon les données du réseau de la santé et des services sociaux. Elle souhaite augmenter le nombre de citoyens qui ont recours au soutien à domicile d’environ 8 % en 2023.

En pleine pénurie de main-d’œuvre, le recrutement du personnel est un défi, admet la ministre. Pour y arriver, elle souhaite d’abord miser sur la formation. « Ce qu’on est en train de faire actuellement avec le ministère de l’Enseignement supérieur, c’est de voir comment on peut décontingenter les programmes en soins et en services sociaux », dit-elle. Elle compte aussi sur l’immigration pour recruter le personnel nécessaire, bien que le gouvernement caquiste n’envisage pas de hausser les seuils d’immigration.

Miser sur les nouvelles technologies

Pour rendre les soins à domicile plus performants, la ministre mise aussi sur l’introduction de nouvelles technologies. « C’est extrêmement important. On est en retard au Québec », admet-elle.

Elle souhaite notamment l’utilisation de capteurs suivant l’état des patients à distance et l’informatisation des dossiers des patients.

Beaucoup de professionnels de la santé prennent des notes sur un petit papier qu’ils vont recopier au bureau. On ne veut plus ça. Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

L’implantation de ces nouvelles technologies n’est pas incluse dans le budget de 900 millions. « Tout ce qui touche aux technologies de l’information, ce sera une enveloppe supplémentaire », soutient-elle.

L’hébergement, un incontournable malgré tout

Au cours de son mandat, la ministre souhaite également améliorer l’offre d’hébergement en soins de longue durée. Cette promesse passera notamment par la création de 46 maisons des aînés qui, à terme, permettront de loger 3000 personnes âgées.

À la mi-novembre, Québec a repoussé à 2023 la livraison des 33 maisons des aînés qui devaient être livrées d’ici la fin de l’année. Treize d’entre elles sont toujours prévues pour 2023 et 2024.

En même temps que la [construction] des maisons pour aînés, on va aussi rénover nos CHSLD pour améliorer les lieux physiques et le nombre de places. Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

En date du 3 décembre, 4500 personnes étaient toujours en attente d’une place en CHSLD dans la province.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger

Lors de l’entrevue, la ministre Bélanger a déclaré que tous les CHSLD privés deviendront conventionnés au cours de son mandat, une mesure qui avait été annoncée par la précédente ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, en mars dernier. À l’heure actuelle, une douzaine de CHSLD privés ont entamé le processus de devenir conventionnés, a-t-elle indiqué.

Être hospitalisé… à la maison

La ministre souhaite également implanter au moins un projet pilote d’hospitalisation à domicile dans toutes les régions du Québec d’ici quatre ans. Ces projets s’inspireront de ceux déjà mis en place à l’Hôpital général juif et au CLSC de Verdun, qui permettent de suivre l’état des patients à distance et de soigner les patients à domicile.

Avant la fin de 2023, elle vise l’implantation d’au moins « trois à quatre projets » à Montréal, trois en Montérégie, un à Laval, un dans les Laurentides et un dans Lanaudière. « Ce sera assez facile de mettre ça en place dans la première année, estime-t-elle. C’est urgent qu’on le fasse. On n’a pas le luxe d’attendre. On doit aller de l’avant. »