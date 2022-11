En raison d’une augmentation des maladies virales au cours des dernières semaines, de nombreuses pharmacies sont en rupture temporaire de produits d’acétaminophène et d’ibuprofène pour enfants. La situation devrait tranquillement s’améliorer.

Après plusieurs semaines de pénurie d’analgésiques pour les tout-petits, les parents d’enfants malades devraient avoir un léger répit avec l’arrivée de 250 000 bouteilles prévue les prochains jours au Québec. Certains produits pharmaceutiques demeurent toutefois en rupture de stock. La Presse fait le point.

Analgésiques pédiatriques

En raison d’une augmentation des maladies virales au cours des dernières semaines, de nombreuses pharmacies sont en rupture temporaire de produits d’acétaminophène et d’ibuprofène pour enfants. La situation devrait tranquillement s’améliorer. Dès la semaine prochaine, environ 125 bouteilles d’analgésiques pédiatriques arriveront dans chaque pharmacie québécoise, a indiqué à La Presse le président de l’Association des pharmaciens-propriétaires, Benoit Morin. D’ici à la mi-décembre, la même quantité devrait arriver de l’Australie. Les produits seront accessibles au comptoir du pharmacien ou sur les étagères avec une limite d’un flacon par personne, a ajouté M. Morin. D’ici là, le pharmacien rappelle que d’autres actions peuvent être prises pour remplacer l’acétaminophène. « Si votre enfant commence à faire de la fièvre, vous pouvez bien l’hydrater, lui donner un bain tiède, ne pas l’habiller trop chaudement et ne pas le couvrir avec des couvertures épaisses », dit-il.

Amoxicilline pour les tout-petits

En raison de la recrudescence des maladies chez les enfants, l’amoxicilline en version orale pour les petits est également en rupture de stock. Cet antibiotique, connu comme étant le sirop aux bananes, est fréquemment utilisé pour soigner les pneumonies, les otites et les bronchites. « Dans les deux dernières semaines, on a eu une hausse des commandes des pharmacies de l’ordre de 300 % », indique le directeur de l’Association québécoise des distributeurs en pharmacie, Hugues Mousseau. « C’est souvent le premier choix d’antibiotique chez l’enfant, mais il y en a d’autres », renchérit M. Morin, ajoutant que l’amoxicilline est toujours disponible en version pour adulte. Le problème n’est pas unique au Canada, puisque les États-Unis et la France signalent également une pénurie.

Clavulin pour enfants

L’antibiotique amoxicilline/acide clavulanique en version orale pour enfant, couramment appelé clavulin, est aussi en rupture de stock. « C’est embêtant pour les parents, mais heureusement au Québec, les pharmaciens ont le droit de changer de sorte d’antibiotiques prescrits par le médecin. Ça demande plus de temps pour le pharmacien, mais on n’est pas pris dans un cul-de-sac », indique M. Morin.

Des réserves

Chaque jour, les distributeurs en pharmacie doivent composer avec des dizaines de pénuries, causées par une variation de l’offre ou de la demande, explique M. Mousseau. Grâce aux réserves, ces pénuries entraînent rarement des effets pour la population. C’est le cas par exemple du lorazépam, un anxiolytique utilisé pour traiter l’anxiété, l’angoisse et l’insomnie, entre autres dans les soins de fin de vie. « On n’est pas mal pris, parce qu’on a autre chose, mais il ne faudrait pas qu’il y ait un effet de cascade sur ces autres produits », dit M. Morin. Il rappelle qu’il y a des réserves nationales de médicaments pour les hôpitaux. Par ailleurs, les entreprises qui fabriquent l’acétylcystéine, un médicament qui liquéfie le mucus, et le vigabatrine, un antiépileptique, ont également signalé une rupture temporaire des stocks. « Le nombre au Québec est suffisamment élevé pour qu’il n’y ait pas de préoccupations à court terme », précise toutefois M. Mousseau.