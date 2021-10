L’enquête publique de la coroner Géhane Kamel sur la tragédie au CHSLD Herron a repris lundi au palais de justice de Longueuil. Deux gestionnaires du CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal seront réentendues.

Gabrielle Duchaine La Presse

En septembre, au terme de trois semaines d’audience, la coroner avait annoncé l’ajout « exceptionnel » de trois journées afin d’entendre de nouveaux témoins ou de réentendre des intervenants qui ont déjà témoigné devant elle.

« J’ai très mal dormi, avait-elle expliqué en ouverture de ce qui devait être la dernière journée d’audience. J’avais l’impression de partir avec beaucoup de questions et des réponses à moitié, ou des réponses qui ne me satisfont pas. […] Ce qu’on recherche, c’est la vérité, et la vérité est aléatoire dans cette histoire-là. »

Parmi les témoins déjà entendus, la coroner a rappelé Brigitte Auger, directrice du soutien à domicile des personnes âgées, responsable du service CHSLD-Soutien à domicile au CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, qui a été nommée gestionnaire responsable à Herron après la prise de contrôle du CIUSSS le 29 mars, et Lynne McVey, PDG du CIUSSS. Le témoignage initial de cette dernière a été partiellement contredit par d’autres témoins en septembre. Les deux gestionnaires témoigneront respectivement lundi après-midi et mardi.

Lund matin, la coroner a entendu Marie Amzallag, ancienne commissaire aux plaintes locale pour Herron, qui a raconté avoir eu de la difficulté à obtenir des outils de base, comme une ligne téléphonique et une adresse courriel fonctionnelles, pour recevoir les plaintes des usagers.

Selon elle, les plaintes n’étaient pas la priorité à Herron. « J’ai bien compris que j’étais là parce que c’était une obligation. » Durant son mandat d’un peu plus de deux ans, elle n’a reçu que deux plaintes « qui ne montraient pas des problèmes significatifs ».

Elena Pavelco, qui a travaillé quelques mois comme coordonnatrice aux soins infirmiers à Herron, a pour sa part expliqué ses démarches infructueuses pour trouver de l’équipement de protection en amont de la pandémie.

« Je faisais des appels pour trouver des blouses, des visières, des lunettes, des couvre-cheveux, mais je ne réussissais jamais à en avoir. Il n’y avait pas de matériel. » Idem pour les écouvillons destinés aux tests de dépistage. « On recevait des consignes qu’il faut tester, mais il n’y avait pas d’écouvillons. »

Elle a aussi fait installer des stations de désinfection, traduit des directives ministérielles pour le personnel anglophone, distribué des pamphlets et fait de la sensibilisation sur la prévention et le contrôle des infections. Bien qu’elle n’ait aucune formation spécifique en la matière, elle a admis qu’elle pouvait être considérée comme la personne-ressource en prévention et le contrôle des infections au CHSLD.

Questionnée au sujet du manque de personnel à l’établissement de Dorval, Mme Pavelco a indiqué que ce n’était pas pire qu’ailleurs au privé. « Partout, il y a des problèmes avec les horaires depuis plusieurs années. Le personnel appelle à la dernière minute pour dire qu’il ne va pas venir, principalement parce qu’il a trouvé un quart plus payant avec une agence. »