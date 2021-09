(Québec) Une désorganisation des soins et une mauvaise évaluation de la qualité des services ont « contribué au triste bilan de la première vague de la pandémie de COVID-19 pour les personnes âgées hébergées au Québec », conclut la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay.

Dans un rapport préliminaire rendu public jeudi au sujet de son enquête sur la performance du système de santé lors la pandémie, elle identifie des « lacunes dans la gouvernance » qui expliquent, du moins en partie, le nombre élevé de morts lors de la première vague.

Comme elle le rappelle, « les personnes âgées vivant dans des milieux d’hébergement ont été particulièrement touchées ». En date du 13 août 2020, 60 704 cas de personnes infectées ont été officiellement confirmés, et 5745 personnes en sont décédées. De ce nombre, 5157 décès, soit environ 90 %, sont survenus dans les milieux destinés à héberger les personnes âgées (CHSLD, résidences privées pour aînés, ressources intermédiaires).

Au cours de son enquête, la commissaire a constaté que « l’évaluation de la qualité des soins et services reçus par les personnes âgées se fait à la pièce et non à partir d’une stratégie commune et globale ». Selon elle, « sans vue d’ensemble, il devient difficile non seulement de faire ressortir les meilleures pratiques et les points à améliorer, mais aussi de rendre les prestataires de soins responsables de leurs actions. Il y a lieu de croire que la mise en œuvre d’une telle stratégie aurait permis de mieux préparer les milieux de vie et d’hébergement à la pandémie ».

De plus, « les soins et services reçus par les personnes âgées sont désorganisés. Le patient doit transiger avec de multiples intervenants qui ont chacun leurs façons de faire, leurs directives et leurs objectifs ».

Par ailleurs, « l’accès à de l’information complète et fiable sur les soins et services offerts aux personnes âgées est très limité, dénonce-t-elle. Or, c’est essentiel pour prendre des décisions justes et axées sur les besoins des patients. »

Elle ajoute que « malgré de nombreux avertissements, formulés notamment par des chercheurs et des comités d’experts, on constate que la gouvernance des soins et des services de longue durée n’a fait l’objet que de peu d’attention dans les grandes préoccupations des gouvernements successifs. On observe aussi qu’aucun mécanisme n’a été prévu afin d’assurer la capacité de l’État à financer1 à long terme les soins et les services de longue durée. »

Elle relève que de 2010 à 2018, alors que les dépenses de santé du gouvernement du Québec par personne augmentaient pour les moins de 65 ans, celles consacrées aux 65 ans et plus ont diminué, essentiellement parce que les fonds alloués à ce groupe d’âge ont augmenté moins rapidement que la taille de leur population.

« À ce stade de son analyse », la commissaire « estime qu’il y a lieu de se demander si une meilleure organisation des soins et des services destinés aux personnes âgées, c’est-à-dire selon les recommandations maintes fois réitérées par les nombreux comités, chercheurs et experts s’étant prononcés à cet égard, aurait pu faire en sorte que les conséquences de la première vague de la pandémie sur les personnes âgées vivant en milieu d’hébergement soient moins importantes ».

Son rapport final est attendu en décembre. Le gouvernement Legault lui avait confié en août 2020 le mandat de faire enquête sur la performance du système de santé dans le contexte de la gestion de la pandémie de COVID-19.