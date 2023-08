En conférence de presse mardi matin, le chef des pompiers Jason Brolund a estimé que le nombre total de structures complètement ou partiellement détruites à West Kelowna et dans la communauté autochtone de Westbank serait inférieur à 90 – moins de 70 à West Kelowna et moins d’une vingtaine à Westbank. Il estime par ailleurs que les pompiers ont sauvé plus de 3000 bâtiments.

Un tableau plus complet a commencé à se dessiner mardi sur la destruction et les dégâts causés par l’incendie de forêt qui a ravagé la région de West Kelowna, en Colombie-Britannique : les premières estimations suggèrent que le feu a détruit près de 90 bâtiments, mais qu’il n’a fait aucun mort.

Dirk Meissner La Presse Canadienne

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a déclaré en conférence de presse que le bilan des dommages jusqu’à présent comprenait moins de 70 bâtiments à West Kelowna et moins de 20 dans la communauté autochtone voisine de Westbank.

Le chef du service d’incendie de Kelowna, Travis Whiting, a déclaré de son côté que l’incendie de forêt avait détruit trois maisons et deux dépendances sur quatre propriétés de cette municipalité de la vallée de l’Okanagan.

Le chef des pompiers de Lake Country, Darren Lee, a indiqué quant à lui que trois maisons avaient été détruites par les flammes dans sa communauté, sans compter un nombre indéterminé de dépendances.

« J’ai la vague impression que nous commençons à franchir un cap dans cet incendie, et une mesure majeure en a été l’annulation de certains ordres d’évacuation, qui ont été ramenés maintenant à des alertes », a déclaré le chef Brolund.

La région de Kelowna était toujours enveloppée d’une épaisse fumée, mardi, ce qui empêchait les résidants d’avoir une image plus précise de la fureur de l’incendie, mais le chef Brolund a déclaré que les prévisions météorologiques prévoyaient un ciel clair.

« La fumée va se dissiper aujourd’hui, a-t-il dit. Les montagnes autour de notre localité vont être bien différentes : nous ne les avons pas vues depuis l’incendie et ça pourrait être assez dramatique de découvrir ce que nous avons perdu là-bas. »

Les nouvelles étaient moins encourageantes ailleurs en Colombie-Britannique. L’épaisse fumée provenant d’un incendie de forêt dans la région du lac Shuswap, à l’est de Kamloops, empêchait les pompiers de lancer une offensive aérienne contre l’incendie qui a détruit un nombre indéterminé de propriétés à Scotch Creek, à Celista et dans d’autres secteurs de North Shuswap.

Derek Sutherland, chef d’équipe du centre des opérations d’urgence du district régional de Columbia Shuswap, a déclaré que l’incendie de forêt de Bush Creek East avait forcé l’évacuation de 11 000 personnes de la région et détruit des propriétés, y compris la caserne de pompiers de Scotch Creek.

« C’est notre priorité de ramener les gens chez eux dès que possible », a-t-il déclaré lors d’une mise à jour virtuelle. M. Sutherland a d’ailleurs confirmé que certains résidants de la région étaient restés chez eux pour protéger leurs propriétés plutôt que de suivre les ordres d’évacuation.

Visite du premier ministre Eby

Le premier ministre David Eby a passé la journée de mardi dans l’« Intérieur sud » de la province à visiter les zones d’incendies de forêt avec deux de ses ministres et avec le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan.

M. Eby a assuré que son gouvernement sera là pour aider les sinistrés à se reconstruire une fois la crise passée, mais aussi pour obtenir des informations de première ligne sur ce dont les communautés ont besoin.

Le chef Brolund a déclaré que l’équipe de la Force opérationnelle 1 du Canada en cas de catastrophe urbaine grave avait effectué une recherche spécialisée dans les zones touchées à West Kelowna et qu’il semblait que personne ne soit mort ou porté disparu. Jason Brolund a précisé que l’équipe de secours avait utilisé des chiens dressés pour fouiller certains sites.

M. Brolund a déclaré que les pompiers avaient également été réconfortés par les remerciements des résidants qui pouvaient observer leurs efforts grâce à des caméras de surveillance installées au-dessus de leur porte d’entrée.

Marnie Endersby, une habitante de West Kelowna, a déclaré qu’elle s’était tournée vers les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver et de remercier le pompier qu’elle a vu sur les images de sa caméra de sécurité se battre pour sauver sa maison familiale.

Il y a plus de 27 000 personnes faisant l’objet d’un ordre d’évacuation dans toute la province et plus de 35 000 en « alerte d’évacuation », en raison de plusieurs incendies, y compris celui de McDougall Creek, d’une superficie de 110 kilomètres carrés, qui affecte West Kelowna, Kelowna et Lake Country.

Selon le service de protection des forêts contre le feu, une centaine de pompiers du Mexique devaient arriver dans la province mardi, et 200 autres d’Afrique du Sud d’ici la fin de la semaine.

Le porte-parole Brad Litke a déclaré que l’incendie de McDougall Creek à West Kelowna est actuellement estimé à 120 kilomètres carrés. Celui dans la ville même de Kelowna est estimé à près de huit kilomètres carrés et celui qui brûle dans le district de Lake Country s’étend sur près de quatre kilomètres carrés.

M. Litke s’attendait à des vents légers mardi ainsi qu’à un possible orage et de faibles précipitations.