Une alerte d’orages violents à Gatineau a été émise par Environnement Canada. Des rafales à 90 km/h et de la grêle de la taille d’une pièce de 5 cents sont à prévoir.

Une grappe d’orages violents se situe près d’Ottawa et se déplace vers le nord à 25 km/h. Les régions touchées par les avertissements comprennent Ottawa, Kanata, Nepean, Gloucester, Orléans, Metcalfe et Russell.

L’agence fédérale a averti que les fortes pluies pourraient entraîner des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. De plus, il est possible que de la grosse grêle endommage des biens matériels et cause des blessures. Les rafales de vent intenses peuvent également projeter des objets non fixés, endommager des structures fragiles, arracher des branches d’arbres et renverser de gros véhicules.

À 16 h 10, Environnement Canada a émis une alerte de tornade à Gatineau pour les secteurs Masson-Angers, Buckingham et Silver Creek. Elle a été retirée à 16 h 25.