Un vaste réseau de braconnage qui puisait principalement ses ressources à Chandler et à New Richmond, dans le sud de la Gaspésie, a été démantelé dans les derniers jours après un long et minutieux processus d’enquête qui a débuté en 2019 et qui est qualifié de « majeur » par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui a dû mobiliser une soixantaine de ses hommes.

Collaboration spéciale, Le Soleil

Plus de 90 personnes ont été visées par les agents de protection de la faune dans cette opération baptisée Comodo.

Le montant des amendes émis aux braconniers au moment d’écrire ces lignes se chiffrait à plus de 250 000 $. Les principales infractions concernent la vente et l’achat de plus de 1000 bars rayés, mais aussi d’orignal, de chevreuil et de vésicule biliaire d’ours noir.