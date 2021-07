Le secteur entourant la rue des Chutes a été fermé à la circulation, et des voisins ont été évacués.

Un large déploiement policier a tenu en haleine les résidants de Sainte-Croix, dans la MRC de Lotbinière, dimanche. Les agents de la Sûreté du Québec (SQ) sont intervenus auprès d’un homme en crise, possiblement armé. Ils ont retrouvé l’individu sans vie dans un domicile de la rue des Chutes.

Mayssa Ferah La Presse

« Il n’y a plus de dangerosité, mais l’enquête se poursuit », explique Béatrice Dorsainville, porte-parole du corps policier.

L’intervention du Groupe tactique d’intervention (GTI), débutée en avant-midi, s’est terminée vers 11 h 30. Un important déploiement est arrivé sur les lieux. Une mère et deux enfants se trouvaient à l’intérieur de la résidence visée. Ils ont été transportés à l’hôpital pour des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

« Nous n’avons pas les âges des personnes impliquées », précise l’agente Dorsainville.

Selon les informations du Soleil, l’altercation entre l’homme et la femme se serait déroulée plus tôt. Cette dernière a été blessée gravement avec une arme blanche, alors qu’un enfant a subi des blessures mineures. Les enfants auraient été témoins de l’évènement. Ils seraient âgés de 7 ans et 10 ans.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes et circonstances de l’évènement.

Avec Judith Desmeules, Le Soleil