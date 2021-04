Les Mi’gmaq de Listuguj obtiendront un accès supplémentaire aux pêches, notamment au moyen de l’acquisition de permis et de quotas, grâce à une entente conclue entre le gouvernement du Canada et gouvernement Mi’gmaq de Listuguj.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le chef du gouvernement Mi’gmaq de Listuguj, Darcy Gray, ont convenu d’une entente renouvelable d’une durée de cinq ans portant sur la reconnaissance des droits sur les pêches.

L’entente maintient le droit des Premières Nations des Mi’gmaq de pêcher et de vendre du poisson afin « d’assurer une subsistance convenable », explique-t-on par communiqué.

« Le Canada a enfin reconnu que Listuguj a pleine autorité sur nos droits et notre pêche, et que nous utilisons nos propres lois autochtones pour exercer ce pouvoir. Nous pourrons maintenant collaborer avec le Canada, de gouvernement à gouvernement, pour veiller à ce que nos pêches soient sécuritaires et durables, et qu’elles contribuent à notre collectivité pour les générations à venir. », a déclaré le chef Gray.

Les discussions entre la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj et Ottawa au sujet de l’Entente de réconciliation et de reconnaissance des droits relative aux pêches avaient été entamées en 2018.

« Les Mi’gmaq pêchent sur les rives de l’Atlantique depuis des siècles et ont le droit inhérent de poursuivre ce mode de vie. Grâce à cette entente, le Canada et la Première Nation des Mi’gmaq de Listuguj travailleront ensemble pour que ce droit se manifeste dans une pêche productive et durable », estime Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne