Inondations en Gaspésie

Les travaux s’accélèrent pour rétablir la circulation

(Québec) Le gouvernement compte tout mettre en œuvre pour rétablir rapidement la circulation des biens et des marchandises dans la Baie-des-Chaleurs alors que de récentes inondations ont causé des dommages qui s’élèvent à plus de 11 millions aux infrastructures routières et ferroviaires.