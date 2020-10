Les citoyens d’Asbestos ont choisi : ils souhaitent que leur ville s’appelle Val-des-Sources. Ce nom a récolté 51,5 % des voix après trois tours.

Michel Saba, Initiative de journalisme local

La Presse Canadienne

Les électeurs devaient choisir parmi les six noms suivants : L’Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phénix, Trois-Lacs et Val-des-Sources.

Près d’un électeur sur deux s’est prévalu de son droit de vote lors du scrutin pour choisir le nouveau nom de la ville dont le résultat a été révélé lundi en fin d’après-midi.

La municipalité de l’Estrie a révélé que 2796 votes ont été enregistrés lors du scrutin qui se déroulait de mercredi à dimanche et que le taux de participation a été d’environ 48,2 %. Les résidants âgés de 14 ans et plus ainsi que les propriétaires d’Asbestos avaient un droit de vote.

Le maire Hugues Grimard a dévoilé le nouveau nom lors de la séance extraordinaire du conseil municipal en fin d’après-midi. Une résolution sera adoptée pour demander officiellement le changement de nom.

Deux employés de la municipalité ont travaillé toute la journée à dépouiller les boîtes de scrutin et à compiler le vote préférentiel, a indiqué Stéphanie Girard, une porte-parole de la ville.

Asbestos avait annoncé en novembre 2019 avoir l’intention de se défaire de la connotation négative de son nom qui signifie amiante en anglais, ayant relégué l’industrie aux oubliettes après la fermeture de la mine Jeffrey en 2012.