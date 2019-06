Un incendie endommage lourdement la Station de Ski Mont-Orignal

La direction de l'établissement signale que le sinistre n'a toutefois fait aucun blessé.

Le feu a ravagé les trois garages du centre de ski. Tous les éléments de la machinerie et plusieurs équipements essentiels aux opérations ont été détruits.

La direction signale qu'une mise à jour des dégâts sera effectuée au cours des prochaines heures. La cause de l'incendie n'a pas encore été dévoilée.

La Station de Ski Mont-Orignal n'a pas d'activités estivales. La direction et le personnel devront toutefois redoubler d'ardeur pour préparer la prochaine saison de ski.

En hiver, la station offre des possibilités de ski alpin, de planche à neige, de raquette, de ski de fond et de glissade sur tubes, en plus d'une école de ski. Elle dispose d'un télésiège sextuple et son chalet offre les services d'un restaurant, d'un bar et la location de salles.