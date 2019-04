Lachute: des élèves aident à remplir des sacs de sable lors des récréations

STÉPHANE BLAIS

La Presse Canadienne

Lachute

Au centre-ville de Lachute, des citoyens se sont mobilisés et travaillent jour et nuit pour empêcher la crue des eaux de causer davantage de dommage. Même les élèves d'une école primaire du secteur participent à la corvée de remplissage de sacs de sable, pendant les récréations, pour sauver les maisons et la résidence pour personnes âgées du quartier.