Fermetures de routes et d'écoles dans l'est du Québec

Un avertissement de tempête hivernale reste en vigueur sur une bonne partie de l'Est-du-Québec ce matin. Routes enneigées, poudrerie, une grande majorité d'écoles fermées. Le ministère des Transports a annoncé cette nuit la fermeture de la route 132 sur une distance de près de 300 km, le long du littoral nord, entre Notre-Dame-des-Neiges et le Bic, tant d'ouest qu'en est, et ce pour une durée indéterminée.

Sur la Côte-Nord, Transports Québec a annoncé la fermeture de la route 138 jusqu'à nouvel ordre, entre Havre-Saint-Pierre et Baie-Johan-Beetz, et ce dans les deux directions. On signale la présence des lames de neige, le traversier entre Godbout et Matane demeure fermé.

Selon les dernières données d'Environnement Canada prises à partir de l'aéroport Mont-Joli, le secteur pourrait recevoir de 5 à 10 centimètres supplémentaires de neige aujourd'hui. La poudrerie rend les déplacements difficiles avec des vents du nord-est de 50 km/h, et des rafales à 70 km/h, qui devraient revenir à 50 km/h en après-midi. Malgré ces conditions, seulement deux accidents ont été rapportés hier avec blessés mineurs.

Nouveau-Brunswick

Bourrasques de neige, poudrerie et vents violents fouettent aussi le Nouveau-Brunswick et les Îles-de-la-Madeleine. La région de New Carlisle a reçu plus de 40 centimètres jusqu'à maintenant.

Sur la route 199, la visibilité est réduite, voire nulle par endroits, avec la présence de lames de neige. Les autorités préviennent que d'autres fermetures de route sont à prévoir et invitent les citoyens à vérifier les conditions avant de se déplacer.

Écoles fermées

Dans le Bas-Saint-Laurent, 79 établissements scolaires sont fermés, touchant les quatre commissions scolaires du territoire. En Gaspésie, deux écoles de la Commission scolaire René-Lévesque sont fermées. La Côte-Nord n'est pas épargnée avec 29 fermetures d'écoles.

Chargement de neige à Montréal

Dans la région métropolitaine, les opérations de déneigement fonctionnent à plein régime dans la majorité des arrondissements avant les températures à la baisse prévues pour la fin de semaine. La Ville de Montréal indique que le tiers le neige a été chargée sur son territoire.

Sur son site, l'administration informe que les arrondissements de Verdun, Lachine et Pierrefonds ont complété plus de 50 % des opérations de chargement. À l'inverse, le Plateau-Mont-Royal tarde avec seulement 18 % des opérations complétées ; Ahuntsic-Cartierville , 16 % ; Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce , 17 % ; Rosemont-Petite-Patrie , 32 %.