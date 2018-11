Gaspésie: ouverture d'une enquête après la mort d'un caribou

La découverte d'un caribou forestier mort et éviscéré en Gaspésie a mis en émoi le petit monde des agents de la faune et des chasseurs, qui se demandent si un braconnier sans scrupule a décidé de s'attaquer à ce troupeau en voie de disparition.

Des agents de la faune prévenus par un citoyen ont découvert le 28 octobre dernier la carcasse d'un caribou montagnard à 30 km de Sainte-Anne-des-Monts. L'animal, éviscéré, avait été laissé sur place. Mais il avait encore ses bois et sa peau.

« Je ne peux pas vous divulguer la cause de la mort, parce que l'enquête est toujours en cours. On ne veut pas trop en dire », a expliqué Paul Montpetit, lieutenant au bureau de protection de la faune de New Richmond.

« Mais on s'adresse à la population. On veut rejoindre le plus de monde possible. Il y a quelqu'un quelque part qui a connaissance de cet événement-là », a lancé le lieutenant Montpetit.

L'animal faisait partie du troupeau que les randonneurs peuvent parfois admirer dans le Parc national de la Gaspésie. Le nombre de caribous ne cesse de baisser en Gaspésie : ils étaient presque 200 en 2007 et il n'en reste que 75 aujourd'hui.

Le caribou des bois est une espèce désignée menacée par Québec, et en voie de disparition par Ottawa. Les écologistes dénoncent depuis des années les coupes forestières dans son habitat.

Sa chasse est interdite en Gaspésie. Un braconnier s'expose à des amendes de 20 000 $.

LE MYSTÈRE PLANE TOUJOURS

La découverte de la carcasse suscite bien des questions. Qui est l'auteur du crime ? Pourquoi avoir laissé la carcasse sur place ? Un chasseur inexpérimenté a-t-il pris la bête pour un orignal ou un chevreuil ?

« Le caribou des bois, c'est protégé à mort. Il n'en reste presque plus. Le caribou des bois, tu touches pas à ça ! », s'insurge Alain Poitras, président pour la Gaspésie à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Ce chasseur d'expérience serait surpris que l'enquête conclue à une simple erreur. Oui, dit-il, il se souvient d'un cas il y a « très, très longtemps » où un chasseur avait pris un caribou pour un chevreuil.

« Mais le coin où ils ont tiré le caribou, il n'y a pas de chevreuil là », dit M. Poitras. Selon lui, confondre un caribou et un orignal est quasiment impossible. « L'orignal est beaucoup plus foncé. »

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demande l'aide du public. Des informations peuvent être transmises au 1 800 463-2191 ou par courriel à centralesos@mffp.gouv.qc.ca. Le Ministère promet la confidentialité aux citoyens qui le contactent.