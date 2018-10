Québec: le projet Le Phare donne le vertige à des voisins

Le projet immobilier Le Phare donne le vertige à plusieurs de ses futurs voisins, qui ont profité d'une séance d'information hier soir à Québec pour dénoncer la taille de la tour qui deviendra la plus haute dans la province.

À Québec, le projet immobilier Le Phare sera construit à la tête des ponts par le Groupe Dallaire au coût de 755 millions. La construction doit commencer en 2019 et durer 10 ans.

« Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous dire pourquoi 65 étages ? » a demandé un citoyen, André Breton, qui déplore les 250 mètres qu'aura la principale flèche du projet du Groupe Dallaire.

« La seule raison des 65 étages, c'était qu'il fallait être plus haut que Montréal ! » s'est quant à lui moqué un autre opposant, l'avocat François Marchand, qui s'était déjà présenté à la mairie en 1993. « Ça aura l'air d'un séquoia dans la plaine », a illustré un autre, Nicolas Bellerose.

La séance « d'information et d'échanges » a attiré 400 citoyens hier soir dans l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy. Une quarantaine d'entre eux se sont présentés au micro pour poser des questions à des membres du comité exécutif. La grande majorité a déploré l'ampleur du projet.

L'exercice se répétera ce soir, et une séance de consultation aura lieu le 21 novembre. Mais plusieurs citoyens se demandent si tous ces exercices ne sont pas vains. C'est que Québec se dit déjà en faveur du projet de Groupe Dallaire dans ses grandes lignes.

« DÉTOURNEMENT DE DÉMOCRATIE »

L'administration du maire Régis Labeaume a déjà annoncé son intention d'utiliser sa majorité au conseil pour autoriser le projet, même s'il contrevient au plan particulier d'urbanisme de Sainte-Foy. Celui-ci, adopté en 2012 après plusieurs consultations, prévoyait des hauteurs maximales de 29 étages là où doit être érigé Le Phare.

« C'est un détournement de démocratie », a lancé au micro un opposant, Carol Landré.

Un membre du comité exécutif a défendu la hauteur des tours. Selon Rémy Normand, des tours moins hautes forceraient le promoteur à bâtir un projet moins intéressant.

« Est-ce qu'on veut quatre grands blocs de glace, sans vie, sans place publique, sans auditorium ? a demandé l'élu d'Équipe Labeaume. Tout le monde aurait dit que ça ne fait aucun sens de faire un projet comme ça ! »

DES CONSULTATIONS « MINIMALISTES »

Le projet immobilier Le Phare sera construit à la tête des ponts par le Groupe Dallaire au coût de 755 millions. La construction doit commencer en 2019 et durer 10 ans.

Il regroupera quatre tours, dont la plus haute fera 250 mètres. À l'heure actuelle, le plus haut gratte-ciel de la ville de Québec culmine à 132 mètres. Il s'agit de l'édifice Marie-Guyart, communément appelé Complexe G. Le Phare deviendrait en fait le plus haut gratte-ciel au Québec, devant le 1000 De La Gauchetière à Montréal (205 mètres).

La Ville de Québec prévoit avec ce projet toucher 59 millions en revenus fiscaux nets sur un horizon de 15 ans. Elle a par ailleurs produit une série d'analyses qui démontrent selon elle que Le Phare, avec ses 1000 logements et ses 3 millions de pieds carrés de bureaux, ne créera pas davantage de congestion dans ce secteur déjà engorgé. Le futur tramway doit d'ailleurs passer devant le projet dès 2026.

Dans un communiqué diffusé hier, l'organisme Vivre en ville a déploré des consultations « bâclées » et « minimalistes ». « À l'échelle de l'agglomération, il s'agit d'un projet excentré, implanté dans un environnement autoroutier », a dénoncé l'organisme.