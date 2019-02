Signes religieux: le PQ ne veut pas de «martyrs»

Le chef parlementaire du parti, Pascal Bérubé, a de nouveau intimé lundi le gouvernement Legault d'inclure une clause de droits acquis à son futur projet de loi interdisant le port de signes religieux aux juges, gardiens de prison, policiers et enseignants du primaire et du secondaire.

«On ne voudrait pas créer des martyrs. On ne voudrait pas que les gens se servent de [personnes] congédiées pour dire "voyez, ce sont des martyrs". Je pense qu'il faut faire preuve d'humanité tout en restant ferme sur le fait qu'on doit être laïque», a dit M. Bérubé à la veille de la reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale.

«Si nous travaillons correctement [sur ce projet de loi], nous pouvons conclure ce débat pour un bon moment dès cette session», a-t-il ajouté.

Écoles privées «deux poids deux mesures» ?

Au cours des prochains jours, le Parti québécois discutera également en caucus du choix pris par le gouvernement Legault d'exclure les écoles privées subventionnées de l'application de la loi qu'il souhaite adopter.

«Un moment donné, [on fait] un pas en avant [avec ce que l'on propose]. Vous allez voir, je ne pense pas que ça passera comme une lettre à la poste. Prenons donc une moins grosse bouchée et assurons-nous qu'on l'avale bien», a déclaré la semaine dernière le premier ministre François Legault.

«Je suis un peu étonné. Les citoyens québécois, d'où qu'ils soient, même des régions où il n'y a pas d'écoles privées, [ils les] financent en partie. Donc pourquoi ça ne serait pas applicable ?», s'est questionné lundi Pascal Bérubé.

Une «chasse au hijab», selon un syndicat

Or, aux yeux du président de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Sylvain Mallette, l'objectif poursuivi par Québec d'interdire les signes religieux aux enseignants se transforme tranquillement en «chasse au hijab».

«C'est en train de devenir la chasse au hidjab, a-t-il déploré, lundi. On ne parle pas de la croix, on ne parle pas de la kippa, on parle du hidjab. [...] Si on est en train de courir après des femmes qui portent le hidjab pour les sortir des écoles publiques, il va falloir qu'on m'explique comment on peut confier à l'école publique la mission d'assurer la mixité sociale», a-t-il déclaré lundi.

En janvier, le ministère de l'Éducation a créé des remous en demandant à des commissions scolaires de dénombrer les enseignants et les membres de la direction des écoles qui portent un signe religieux au travail. Selon M. Mallette, une commission scolaire qui ferait un tel dénombrement irait à l'encontre de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

«Le gouvernement veut-il vraiment, alors que l'école publique a de la misère à se sortir la tête de l'eau, faire ce débat-là ?»

Il a suggéré que le débat est inutile, car, dit-il, aucun grief n'a jamais été déposé contre un enseignant pour cause de prosélytisme. De surcroît, le sujet ne fait que déchirer les membres de la FAE, a-t-il admis.

Le président syndical a également dénoncé lundi l'«incohérence» du projet du gouvernement Legault d'interdire le port de signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité, y compris les enseignants, car il ne s'appliquerait qu'aux écoles publiques, et non aux écoles privées.

- Avec Caroline Plante, La Presse canadienne