Agressions sexuelles: Québec se penche sur le processus judiciaire

La porte-parole solidaire en matière de condition féminine, Christine Labrie, a accepté de participer à un comité de réflexion mis sur pied par la ministre de la Justice Sonia Lebel, en compagnie de Véronique Hivon, du Parti québécois, et d'Hélène David, du Parti libéral. Le comité échangera entre autres sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles.

Le député Alexandre Leduc, porte-parole en matière de justice de Québec solidaire, est aussi d'avis qu'il faut se pencher sérieusement sur le dossier, notamment sur le délai de prescription qu'il faudrait abolir.

M. Leduc croit que des actions doivent être prises pour que les Québécois conservent leur confiance envers le système judiciaire. Le message doit être clair, selon lui, à l'effet que les agresseurs « ne s'en sortiront pas toujours indemnes ».

La ministre Sonia Lebel a rencontré avant la période des Fêtes le groupe de femmes « Les Courageuses ». On sait que celles-ci ont obtenu la permission d'intenter une action collective contre Gilbert Rozon, parce qu'elles allèguent avoir été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles de sa part.

Mme Lebel a déclaré que la rencontre avait pour but de « mieux comprendre leurs expériences au sein du système de justice » et que « leurs témoignages nourrissaient déjà ses réflexions ».

La récente décision du Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) de retenir un seul dossier de plainte contre Gilbert Rozon sur les 14 présentés à la police de Montréal a suscité de nombreuses réactions émotives.

De son côté, le premier ministre François Legault a dit être « ouvert » à un tribunal spécialisé en matière d'agressions sexuelles évoqué par le Parti québécois.