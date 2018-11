Transports en commun dans le Grand Montréal: la CAQ veut régler les problèmes plus vite

Devant les entraves à la circulation qui se multiplient dans la grande région de Montréal, notamment avec la construction du Réseau express métropolitain (REM), le gouvernement caquiste propose de modifier la structure de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et d'y introduire un caractère politique. L'objectif : passer à la vitesse grand V pour régler les problèmes, a appris La Presse.

L'ARTM conserverait son mandat de planification régionale des transports, mais des bureaux de projets prendraient le relais en ce qui concerne les dossiers à court et à moyen terme. Il s'agirait notamment d'accélérer les solutions alternatives de transport et les mesures d'atténuation face au casse-tête de la congestion routière provoqué notamment par les chantiers comme le REM, la construction du nouveau pont Champlain ou celui de la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

L'ARTM chapeauterait ces bureaux de projets, qui bénéficieraient chacun d'une certaine autonomie politique. Les maires d'un territoire donné devraient faire l'ordonnancement de leurs priorités.

Selon les informations recueillies, la ministre déléguée aux Transports et responsable de la métropole, Chantal Rouleau, pourrait présider un comité de direction au sein de l'ARTM se situant entre le conseil d'administration et la direction générale de l'organisme. Mme Rouleau aurait donc à faire l'arbitrage politique des dossiers.

« AGIR DE MANIÈRE PLUS EFFICACE »

En entretien téléphonique avec La Presse hier, la ministre Rouleau a confirmé vouloir apporter des changements au sein de l'organisme qui est en fonction depuis seulement juin 2017. « Il faut l'adapter à nos besoins d'aujourd'hui et faire en sorte qu'il puisse agir de manière beaucoup plus efficace. C'est mon souhait. C'est vers ça qu'on s'en va très rapidement », a affirmé Chantal Rouleau.

Selon elle, il ne s'agit toutefois que d'une « légère modification », puisque les bureaux de projets seront mis en place « dans un esprit de planification régionale ». La ministre a présenté son plan d'action aux membres du conseil d'administration de l'ARTM vendredi dernier. Les discussions reprendront lors de la prochaine assemblée, prévue à la fin de la semaine.

Des personnes proches du dossier ont relaté la surprise que la proposition ministérielle a d'abord provoquée, et ce, même si des discussions préalables avaient eu lieu au cours des dernières semaines.

« L'ensemble des maires disent que ça ne va pas assez vite. Il faut donc trouver le moyen de faire rapidement un processus rigoureux et ainsi faire en sorte que la population y gagne. » - Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et responsable de la métropole

Mme Rouleau a indiqué que sa proposition « chemine bien, car elle va permettre à l'ensemble de la région métropolitaine, et à chacun des territoires, d'atteindre ses objectifs ».

Par exemple, les maires de Laval et de 18 municipalités des Basses-Laurentides ont tenu un forum en avril dernier, duquel est ressorti un consensus. Ensemble, ils ont déterminé les solutions pour lesquelles le gouvernement devrait consacrer des investissements, selon eux. Dans le cadre officiel d'un bureau de projets, ils auraient à choisir le projet à mettre de l'avant, entre les voies réservées pour les autoroutes 13, 15, 19 ou 25, par exemple.

Au coeur des bureaux de projets, on retrouverait l'expertise des organismes responsables d'exploiter les services, comme la Société de transport de Montréal (STM), la Société de transport de Laval (STL), le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et exo (trains de banlieue).

Le nombre de ces bureaux de projets reste à déterminer. Mais chose certaine, le bureau de projet de la ligne rose du métro de la mairesse Valérie Plante n'est pas sur l'écran radar de la ministre.