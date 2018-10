Legault promet de réformer le programme d'aide aux sinistrés

Vingt-quatre heures après son assermentation, le premier ministre se rendra à Gatineau en après-midi pour visiter les lieux de la tornade qui a ravagé le quartier Mont-Bleu le mois dernier.

«Je ne suis pas satisfait de la façon dont on a travaillé jusqu'à présent», a-t-il déclaré sans détour, au lendemain de la première réunion de son cabinet.

M. Legault a mandaté sa ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de préparer un nouveau programme d'aide aux victimes de sinistres. L'objectif sera d'accélérer le traitement des demandes et d'être plus souple à l'égard des sinistrés.

«Quand on a perdu 50 000 $ de nos biens et que c'est à peu près tout ce qu'on possède, les gens ont une seule question: quel pourcentage on va me rembourser? a expliqué le premier ministre. Même si le chèque n'arrive pas demain matin, au moins si le gouvernement s'engage à rembourser un certain pourcentage, ça peut rassurer et ça peut enlever du stress.»Le premier ministre a cité en exemple les victimes des inondations du printemps 2017, dont certaines devront attendre à la fin de 2019 pour savoir à quelle indemnisation elles auront droit.

«Ça veut dire deux ans et demi, a-t-il dit. Vous pouvez imaginer le stress des personnes qui ont été sinistrées, qui dans certains cas ont perdu une bonne partie des biens qu'elles ont cumulé toute leur vie, de ne pas savoir si elles vont être capables d'avoir des sources de revenu pour combler ces pertes rapidement.»

«Pour moi, a-t-il ajouté, c'est inacceptable.»

Le 21 septembre, une tornade de force 3 a balayé la région d'Ottawa-Gatineau. Les dommages ont été particulièrement sévères à Mont-Bleu, un quartier modeste où plusieurs centaines de personnes vivent dans des logements.

Les vents ont endommagé plus de 200 bâtiments et 700 personnes ont dû quitter leur domicile.

La tornade est survenue en pleine campagne électorale. Le gouvernement Couillard a alors débloqué une aide d'urgence d'un million pour venir en aide aux sinistrés, une somme versée à la Croix-Rouge. M. Legault devrait bonifier cette enveloppe lors de son passage en Outaouais vendredi.