Sébastien Proulx devient leader parlementaire du PLQ

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, en a fait l'annonce mercredi après-midi par voie de communiqué. Le 1er octobre dernier, M. Proulx a été le seul député libéral à conserver son siège dans la région de Québec.

Filomena Rotiroti et Nicole Ménard conservent pour leur part leurs rôles respectifs de présidente de caucus et de whip du PLQ. M. Arcand a également confié le rôle de directrice de son cabinet à Véronique Normandin. Cette dernière a notamment travaillé pour lui par le passé à titre de directrice de cabinet adjoint et attachée de presse, avant de se joindre plus récemment à l'équipe de l'ex-ministre libérale Véronyque Tremblay à titre de directrice de cabinet.