Jagmeet Singh remporte l'élection dans Burnaby-Sud, le PLC reprend Outremont

Trois élections partielles étaient organisées lundi, et les conservateurs, quant à eux, l'emportent facilement dans la circonscription ontarienne de York-Simcoe.

Cette élection partielle décidait du sort politique de Jagmeet Singh et, de manière plus large, de son Nouveau Parti démocratique.

Le chef du NPD sollicitait un siège à la Chambre des communes.

Plusieurs néo-démocrates estimaient que M. Singh n'aurait pas pu être à la tête de la formation lors des élections générales, cet automne, s'il avait été incapable d'être élu.

M. Singh comptait sur une victoire pour lui donner une plus grande visibilité au parlement en vue du scrutin du mois d'octobre. Cela pourrait aussi faire taire ses détracteurs au sein du parti.

Sous le leadership de M. Singh, le NPD a plongé dans les sondages à son niveau de popularité le plus bas depuis 2000, quand il n'avait remporté que 13 sièges. Le parti croule sous les dettes et son financement est anémique. Au moins 11 de ses 44 députés actuels ne seront pas de la course cet automne.

M. Singh a aussi été critiqué pour son manque de familiarité apparent avec les questions nationales et pour sa gestion du caucus néo-démocrate.

Dans son discours de victoire, il a parlé en français du « rassemblement des forces progressistes » par ses prédécesseurs.

« Je m'engage à redoubler d'efforts pour renouer avec les Québécois et les Québécoises, pour réaliser le rêve de Jack Layton. À cause de cela, je serai au Québec la semaine prochaine pour présenter un plan pour renouer avec les Québécois et les Québécoises et pour leur offrir un plan rassemblant (sic), un plan unique pour le Québec, pour améliorer la condition de chacun », a déclaré M. Singh.

Avec 181 bureaux de vote dépouillés sur 196 dans Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, M. Singh obtenait 38,7 % des voix, comparativement à 26 % pour le libéral Richard T. Lee, et 22,7 % pour le conservateur Jay Shin.

Dans Outremont, le Parti libéral remporte une victoire importante. La circonscription était un bastion libéral de longue date jusqu'en 2007, lorsque l'ancien chef du NPD, Thomas Mulcair, a remporté une victoire électorale majeure pour sa formation.