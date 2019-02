La députée du NPD Marjolaine Boutin-Sweet ne se représentera pas en octobre

Élue à la faveur de la vague orange en 2011 et réélue au scrutin de 2015, Mme Boutin-Sweet affirme qu'elle n'a plus la même énergie qu'il y a huit ans, lors de sa première victoire. Elle compte terminer son mandat actuel et s'assurer ensuite de passer le flambeau à la personne qui portera les couleurs du NPD dans Hochelaga aux prochaines élections.

« J'aurai 64 ans lors des prochaines élections et c'est quand même un mandat de quatre ans. Et je ne voudrais pas laisser en plein milieu d'un mandat. Disons que je n'ai plus la même énergie qu'en 2011. Hochelaga, c'est une circonscription où tous les élus se doivent d'être présents sur le terrain, parce que les gens n'accepteraient pas que des élus ne soient pas là pour l'ensemble du mandat. De toute façon, c'est ma façon de voir mon travail », a affirmé Mme Boutin-Sweet à La Presse.

En entrevue, la députée a écarté d'un revers de la main l'idée qu'elle s'en va parce que sa formation politique a vu ses appuis chuter dans les sondages et éprouve de la difficulté à recueillir de l'argent.

« Cela n'a absolument rien avoir avec cela. Ma décision est très personnelle. Avant de prendre ma décision, j'ai eu des discussions avec le chef Jagmeet Singh. Il comprend très bien ma position. [...] Je vais vous dire que les sondages, je ne les regarde jamais, qu'il soient bons ou mauvais », a-t-elle affirmé, se disant d'ailleurs convaincue que la candidate du NPD dans Outremont, Julia Sánchez, va causer la surprise lors de l'élection partielle de lundi.

DES PILIERS RESTENT

Après avoir laissé entrevoir qu'il pourrait se lancer dans la course à la mairie de Trois-Rivières, le député fédéral Robert Aubin a plutôt choisi de défendre les couleurs néo-démocrates aux prochaines élections.

Parmi les autres députés québécois du NPD, Alexandre Boulerice, Ruth Ellen Brosseau, Guy Caron, François Choquette, Pierre-Luc Dusseault, Brigitte Sansoucy et Matthew Dubé ont tous confirmé qu'ils solliciteraient un nouveau mandat. Karine Trudel, dans Jonquière, a par ailleurs déjà été déclarée candidate officielle à la suite de l'investiture en janvier dernier.

Le député Pierre Nantel est quant à lui toujours en réflexion au sujet de son avenir politique. Au début du mois, l'élu néo-démocrate de Longueuil-Saint-Hubert en a surpris plus d'un en votant pour une motion conservatrice réclamant qu'Ottawa accepte d'instaurer une déclaration de revenus unique pour les contribuables québécois durant un vote à la Chambre des communes. Le député a ainsi été le seul du NPD à voter ainsi pour la motion, également appuyée par le Bloc québécois.

M. Nantel évalue pour l'heure la meilleure façon pour lui de « contribuer à l'urgence d'agir contre les changements climatiques » et de contrecarrer « la menace qui plane sur la culture québécoise », a-t-on indiqué à son bureau.

La députée d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, qui attend son troisième enfant, est elle aussi en réflexion. Elle ne prendra sa décision officielle qu'à la suite de son accouchement, prévu à la fin avril. Après avoir défait l'ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, en 2011 puis en 2015, la députée de Laurier-Sainte-Marie, Hélène Laverdière, a fait savoir l'été dernier qu'elle ne solliciterait pas un troisième mandat. Autre figure importante du NPD, Romeo Saganash a confirmé peu après sa réélection en 2015 qu'il quitterait la vie politique à la fin de son mandat, en 2019.