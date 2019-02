SNC-Lavalin: le bureau de Justin Trudeau aurait fait pression sur l'ex-ministre de la Justice

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau aurait fait pression sur l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, pour qu'elle intervienne à la faveur d'une entente hors cours dans le dossier de fraude et de corruption de SNC-Lavalin, rapporte The Globe and Mail.

Selon ce que rapporte le quotidien, des membres du bureau du premier ministre auraient tenté de convaincre Mme Wilson-Raybould d'intervenir à la suite d'une décision du procureur du Service des poursuites pénales du Canada qui aurait refusé, à l'automne dernier, de négocier une entente hors cours, ce qu'elle aurait refusé.

Le bureau du premier ministre nie avoir fait une telle demande. L'ex-ministre de la Justice, qui a perdu son ministère à la suite du remaniement ministériel du 14 janvier dernier, n'a pas souhaité commenter les informations du Globe and Mail. Mme Wilson-Raybould occupe maintenant les fonctions de ministre des Anciens Combattants.

Des accusations de fraude et de corruption pèsent contre la firme SNC-Lavalin qui aurait versé des millions de dollars en pot-de-vin entre 2001 et 2011 pour s'assurer d'obtenir des contrats avec le gouvernement de la Libye. La firme québécoise a aussi fait du lobbying auprès d'Ottawa pour en venir à une entente hors cour, selon The Globe and Mail.

SNC-Lavalin chercherait à éviter un procès coûteux qui entacherait injustement la réputation de centaines d'employés en plus de compromettre l'avenir de ses activités. La firme aurait fait valoir ces arguments auprès de représentants du gouvernement fédéral, rapporte The Globe and Mail, qui cite l'extrait d'une note de breffage en 2017.

Des sources anonymes citées par le quotidien allèguent que la décision de Mme Raybould-Wilson aurait provoqué la colère au bureau du premier ministre.